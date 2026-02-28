Así les fue a los jugadores del Barça en la Ventana FIBA

Con el parón de las Ventanas de selecciones, el equipo de Xavi Pascual ha realizado toma un poco de aire de cara a la parte definitiva de la temporada. Aunque algunos jugadores se han desplazado con sus selecciones como el caso de Tornike Shengelia (Georgia), Juani Marcos (Argentina) y Tomas Satoransky (República Checa)

Este viernes entraron en acción Shengelia y Juani Marcos, aunque ambos finalizaron el primer encuentro con distinto signo. Tornike Shengelia lideró con 24 puntos y 28 de eficiencia, la mejor del partido, en la victoria de Georgia por 71-89 sobre Dinamarca en su partido de la primera ronda del Grupo A de los Clasificatorios Europeos para la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2027, disputado en el Farum Arena.

Tras un primer cuarto competitivo, Georgia tomó el control y mantuvo una cómoda ventaja durante el resto del partido. Los visitantes lideraron durante casi 30 minutos y terminaron con una victoria de 18 puntos que nunca estuvo en duda hasta el final.

El pívot azulgrana siempre responde al llamado de la selección y lo hace con actuaciones destacadas / FIBA

El capitán de Georgia, Tornike Shengelia, impulsó a su equipo con 24 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias en menos de 29 minutos, terminando con una eficiencia de 28, la mejor del partido. Su racha de 8 puntos en tan solo 1:20 del segundo cuarto y un mate al final del periodo fueron fundamentales en la racha decisiva de Georgia.

Derrota dura para Marcos

No le fueron tan bien las cosas a Juani Marcos con Argentina, que sufrió una dolorosa derrota ante Uruguay (44-61), en un duelo donde el base azulgrana participó en casi 17 minutos de juego, aunque se quedó en solo dos puntos, en una actuación discreta.

Juani Marcos, en una acciòn defensiva ante Uruguay / FIBA

Juani sí participó en el partido, aunque no estuvieron ni Gaby Deck ni tampoco Campazzo, lo que facilitó el trabajo a Uruguay. Tampoco viajó en esta Ventana el otro base azulgrana, Nico Laprovittola. Argentina tendrá otro encuentro este lunes, ante Panamá.

Tampoco jugó el primer encuentro de la Ventana Tomas Satoransky, con sonora derrota de la República Checa ante Eslovenia (99-9). El base del Barça podría disputar el segundo encuentro, que jugarán también ante Eslovenia, aunque ahora en la localidad checa de Jihlava, este domingo, a las 18.00 horas. Jan Vesely no le acompañará en esta ocasión.