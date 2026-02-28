Baloncesto
Así les fue a los jugadores del Barça en la Ventana FIBA
Shengelia brilló en la victoria de Georgia ante Dinamarca, mientras Juani Marcos cayó con Argentina ante Uruguay
Con el parón de las Ventanas de selecciones, el equipo de Xavi Pascual ha realizado toma un poco de aire de cara a la parte definitiva de la temporada. Aunque algunos jugadores se han desplazado con sus selecciones como el caso de Tornike Shengelia (Georgia), Juani Marcos (Argentina) y Tomas Satoransky (República Checa)
Este viernes entraron en acción Shengelia y Juani Marcos, aunque ambos finalizaron el primer encuentro con distinto signo. Tornike Shengelia lideró con 24 puntos y 28 de eficiencia, la mejor del partido, en la victoria de Georgia por 71-89 sobre Dinamarca en su partido de la primera ronda del Grupo A de los Clasificatorios Europeos para la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2027, disputado en el Farum Arena.
Tras un primer cuarto competitivo, Georgia tomó el control y mantuvo una cómoda ventaja durante el resto del partido. Los visitantes lideraron durante casi 30 minutos y terminaron con una victoria de 18 puntos que nunca estuvo en duda hasta el final.
El capitán de Georgia, Tornike Shengelia, impulsó a su equipo con 24 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias en menos de 29 minutos, terminando con una eficiencia de 28, la mejor del partido. Su racha de 8 puntos en tan solo 1:20 del segundo cuarto y un mate al final del periodo fueron fundamentales en la racha decisiva de Georgia.
Derrota dura para Marcos
No le fueron tan bien las cosas a Juani Marcos con Argentina, que sufrió una dolorosa derrota ante Uruguay (44-61), en un duelo donde el base azulgrana participó en casi 17 minutos de juego, aunque se quedó en solo dos puntos, en una actuación discreta.
Juani sí participó en el partido, aunque no estuvieron ni Gaby Deck ni tampoco Campazzo, lo que facilitó el trabajo a Uruguay. Tampoco viajó en esta Ventana el otro base azulgrana, Nico Laprovittola. Argentina tendrá otro encuentro este lunes, ante Panamá.
Tampoco jugó el primer encuentro de la Ventana Tomas Satoransky, con sonora derrota de la República Checa ante Eslovenia (99-9). El base del Barça podría disputar el segundo encuentro, que jugarán también ante Eslovenia, aunque ahora en la localidad checa de Jihlava, este domingo, a las 18.00 horas. Jan Vesely no le acompañará en esta ocasión.
- Así queda el cuadro de la Champions League en octavos: cruces, rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético y fechas
- Sorteo de Champions League, en directo: cuadro de octavos y rivales de FC Barcelona, Real Madrid y Atlético, hoy en vivo
- Horarios confirmados de los octavos de final de la Champions: Barça, Real Madrid y Atlético de Madrid
- Inglaterra pierde la cabeza por Abde: ¿otro ingreso para el Barça?
- El Camp Nou es peor que Montjuïc
- Diego Costa, exjugador del Atlético: 'Simeone me debe la mitad del sueldo. La mitad de la casa me la merezco yo
- Hartazgo en el vestuario del Madrid tras el sorteo de la Champions
- El PSV blinda a su promesa más culé: 'Mi sueño es jugar en el Barça y ganar la Champions