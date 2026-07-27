LeBron James se niega a vivir en Philadelphia: la sorprendente decisión que ha tomado

La decisión de LeBron pilló a todos por sorpresa. Philadelphia será probablemente su último equipo en la NBA, con el que intentará conquistar un anillo más que le permitiría presumir de 'manita'. Tras el anuncio oficial de los Sixers, que se ha producido este mismo lunes, se ha dado a conocer otra sorprendente elección por parte de 'King James' de cara al siguiente curso.

Y el tema no es otro que su residencia. El norteamericano no vivirá en Philadelphia, sino que lo hará en la ciudad de Nueva York. Un factor que ha influido más de lo que parece en su decisión. La proximidad entre ambos lugares permite que LeBron se desplace diariamente hasta Pensilvania para cumplir con sus exigencias en cuanto a entrenamientos y partidos.

LeBron James jugará en Philadelphia / X

El propio agente de LeBron, Rich Paul, ya aseguró hace unas semanas en un podcast que la leyenda de la NBA habría ido a los Knicks si estos no hubieran ganado el anillo este curso. Sin embargo, la victoria del equipo de La Gran Manzana trastocó los planes del estadounidense, que quería optar por un destino ambicioso, con un objetivo todavía por conseguir.

"Si los Knicks no hubieran ganado, no habría tablero", reconoció Rich Paul. "Él iría a los Knicks... Jalen Brunson literalmente tendría que levantar el teléfono y decir: 'Oye, no hay ningún problema conmigo'. Ellos (los Knicks) se han puesto en contacto conmigo". Philadelphia lleva un total de 43 años sin conseguir el anillo, algo que motiva en demasía a un hombre con gen ganador como LeBron.

Tal y como informó Brian Windhorst, periodista americano de ESPN, el nuevo jugador de los Sixers vivirá en la ciudad de Nueva York, la cual se encuentra a poco más de 150 kilómetros de Philadelphia. El plan de LeBron es el de viajar en helicóptero cada día en un trayecto de unos 45 minutos por el aire. Por lo que parece, le vale mucho la pena.

Un quinteto de lujo

James compartirá vestuario con una plantilla de lujo, sobre todo en su quinteto inicial: Joel Embiid, Jaylen Brown, VJ Edgecombe y Tyrese Maxey. Se trata probablemente, sumándole a LeBron, del mejor quinteto de la liga. La posibilidad de alzar un anillo es real y en qué lugar mejor que Philadelphia, donde muchos de sus aficionados ni siquiera vivieron aquel triunfo en el año 1983.

"Estoy deseando ver a LeBron junto a Jaylen Brown, VJ Edgecombe, Joel Embiid, ⁠Tyrese Maxey y el resto de nuestra talentosa plantilla mientras trabajamos para conseguir un título para Philadelphia. A LeBron y a su familia: ⁠les agradecemos que hayan elegido a los 76ers y esperamos con ilusión este nuevo capítulo de su legendaria carrera. ¡Bienvenido a los 76ers!", aseguró Josh Harris, socio gerente de la franquicia.