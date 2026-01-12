Baloncesto
LeBron James lucirá un parche conmemorativo por su 23ª temporada en la NBA
La estrella de los Lakers logrará un negocio lucrativo ya que después de cada partido se retirarán de la camiseta y se colocarán en tarjetas coleccionables ultra raras de una empresa del sector
LeBron James lucirá desde este lunes y hasta el término de la temporada un parche en su camiseta que conmemorará su 23ª temporada en la NBA, y que posteriormente será insertado en tarjetas coleccionables que saldrán a la venta.
"LeBron James usará un parche de camiseta de la temporada 23 de edición especial a partir de esta noche en Sacramento, la ciudad donde comenzó su legendaria carrera en 2003", informó hoy en un comunicado la empresa de coleccionables Topps.
"Los parches se retirarán de su camiseta después de cada encuentro y algunos se colocarán en tarjetas coleccionables ultra raras", agregó. El parche está dividido en cuatro colores, que hacen referencia al paso de James por Cleveland Cavaliers, Miami Heat, su regreso a los Cavaliers y, por último, su marcha a Los Angeles Lakers.
El número 23 por las temporadas
En ellos también figura el número 23, por las temporadas que el jugador lleva en activo, y se observa la silueta de James con los brazos alzados, a imagen de la ceremonia que lleva a cabo antes de cada partido cuando lanza magnesio al aire.
James, de 41 años, no será el único jugador de la NBA que porte uno de estos parches. Desde esta temporada, cada uno de los novatos de la NBA viste un parche con la palabra "NBA Debut" durante su primer partido en la liga, y los ganadores de los premios MVP, Novato del Año y Mejor Defensor de la pasada temporada también visten un parche conmemorativo.
- Barcelona - Real Madrid: resumen, resultado y goles del Clásico de la final de la Supercopa 2026
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Barça - Real Madrid
- La versión del Madrid sobre el gesto antideportivo de Mbappé con el Barça
- Rodri vuelve a sonreír en la mayor goleada de la historia de la FA Cup
- La gran duda en el once del Barça en el clásico
- Giro en la ley de alquileres: los propietarios deberán pagar este gasto que siempre ha corrido por cuenta del inquilino
- Dónde ver el Clásico entre Barcelona y Real Madrid de la final de la Supercopa de España hoy por TV, online y en directo
- Moleiro era el fichaje: 'Si llega no me lo esperaría