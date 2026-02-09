Lebron James y Haliburton, sobre Hugo González: "Va a formar parte de lo que están construyendo en la NBA de cara al futuro"

El impacto de Hugo González en Boston ha sido inmediato. El jugador español se ha ganado, a base de trabajo, a los aficionados de los Celtics. Una de las claves han sido sus destacadas acciones defensivas, capaces de hacer levantar al TD Garden. Sin embargo, Hugo es mucho más que defensa: su disciplina, constancia y, sobre todo, esfuerzo le han permitido convertirse en un jugador importante en la rotación de Joe Mazzulla, en unos Celtics que, sin su principal estrella, van lanzados en el Este y ocupan, a día de hoy, la tercera posición, empatados con los Knicks (segundos), con un balance de 34-19.

Hugo González, en un partido con los Celtics esta temporada / Associated Press/LaPresse / LAP

De menos a más

Con una media de 16,5 minutos por partido, el español está siendo clave en un equipo del que, a principio de temporada, no se esperaba que rindiera al nivel que lo está haciendo. Sin Jayson Tatum, los Celtics han tenido que apostar por un juego mucho más coral, con rotaciones más largas y, sobre todo, dar más galones a un Jaylen Brown que está a un nivel increíble. En este contexto, el papel de Hugo González ha sido importante, especialmente desde el punto de vista defensivo. El rookie español, siempre que ha salido desde el banquillo, ha aportado un plus atrás que ha enamorado por completo a los aficionados de Boston y, para muchos, su no participación en el All-Star de este próximo fin de semana es algo inexplicable.

Rendidos a Hugo

Gracias a su gran labor sobre la pista, la presencia y el rol de Hugo González en Boston se han hecho notar hasta tal punto que algunas estrellas de la liga ya están hablando de él. En el pódcast de LeBron James, “Mind the Game”, King James invitó a uno de sus episodios a la estrella de los Pacers, Tyrese Haliburton. El jugador de Indiana, quien se lesionó de gravedad en el Game 7 de las Finales de la NBA del año pasado, comentó en un momento determinado el gran futuro que tienen los Boston Celtics y destacó, entre otros, el papel de González: “Da la sensación de que en Boston les encanta Hugo González. Se nota que confían mucho en él y que va a formar parte de lo que están construyendo allí de cara al futuro.”

LeBron, por su parte, asentía con la cabeza a las palabras de Haliburton y añadía otro nombre a la ecuación: “Y luego está también lo de Walsh: el chico que llega, Jordan Walsh.” Las dos estrellas se deshicieron en elogios hacia el equipo de Joe Mazzulla, que ha sabido sobreponerse a la lesión de su máxima estrella confiando en el talento joven y haciendo jugar de forma colectiva a un conjunto que ilusiona a la ciudad de Boston.