BALONCESTO
LeBron James debutará con los Sixers en su visita al campeón
Los Sixers serán el rival de los New York Knicks en la jornada inaugural de la NBA, el próximo 20 de octubre, en la entrega de los anillos al campeón y la izada de la bandera como defensores del título logrado en el curso 2025-26
Los New York Knicks izarán su estandarte de campeones en la noche inaugural de la NBA, el próximo 20 de octubre, cuando se enfrenten a LeBron James en su debut con la camiseta de los Philadelphia 76ers según anunció la NBA este martes desvelando algunas de las fechas clave de competición de la nueva temporada.
Los Boston Celtics y los Detroit Pistons abrirán la triple jornada en un inusual partido matinal (15:00 horas, horario estelar en Europa), mientras que los Oklahoma City Thunder jugarán contra los San Antonio Spurs para cerrar la jornada en una revancha de las finales de la Conferencia Oeste.
Los renovados 76ers, transformados por el flamante fichaje de James, de 41 años, además de la llegada de Jaylen Brown durante la pretemporada, sufrieron un decepcionante 4-0 la temporada pasada ante los Knicks en las semifinales de la Conferencia Este. Mientras tanto, los Spurs eliminaron a Oklahoma City en siete partidos en las finales de la Conferencia Oeste en la cancha de los Thunder.
Protagonista también en Navidad
La NBA también anunció la siempre especial programación del día de Navidad, con cinco partidos transmitidos por las cadenas ABC y ESPN, incluyendo el atractivo encuentro entre James y su antiguo equipo, los Lakers. Otros partidos incluyen: Spurs vs. Knicks, Heat vs. Celtics, Thunder vs. Wolves y Denver Nuggets vs. Warriors.
Los Knicks jugarán su partido navideño número 59, un récord en la NBA, siguiendo una tradición que comenzó en 1947 con el primer partido navideño de la liga en el Madison Square Garden. La última vez que Nueva York recibió a San Antonio en Navidad fue en 2024, y Victor Wembanyama, en su debut navideño, estableció un récord de los Spurs con 42 puntos en el día festivo, además de 18 rebotes, cuatro asistencias y cuatro tapones en una derrota impulsada por los 41 puntos de Mikal Bridges.
LeBron James, que sigue siendo toda una referencia en la NBA, disputará su partido navideño número 21 en su temporada número 24 en la NBA, un récord.
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