Laso calienta el duelo ante el Real Madrid: "Pido igualdad de trato"

El Real Madrid venció en el primer partido de los playoffs de Liga Endesa ante Baskonia y se llevó el primer punto. Los blancos fueron a remolque durante el partido, pero en el último cuarto se pusieron por delante ante un Baskonia que se desinfló en exceso. Este viernes, los vascos buscarán empatar la serie y forzar el tercer y definitivo partido.

"Es un partido de alto nivel, estamos en mitad de playoff y hay que pensar en las cosas que tenemos que hacer bien para ganar. Podemos ganarnos la oportunidad de jugar un tercero en Madrid o quedarnos fuera. No hay más historias. Nos hemos enfrentado cinco veces en la temporada a ellos y ya nos conocemos bien, aunque siempre hay alguna sorpresa. Muchas veces el talento individual marca la diferencia", aseguró Pablo Laso, técnico de Baskonia.

En dichos enfrentamientos durante la temporada, el Real Madrid se ha impuesto a los vascos en todas las ocasiones, excepto uno. Fue en el partido de fase regular de Euroliga en Vitoria, concretamente en el mes de octubre, donde los locales vencieron 76-72. En ACB, cayeron por 82-89, tras una espectacular actuación de Dzanan Musa (29 puntos).

"Debemos ser constantes los cuarenta minutos. A la que haces dos o tres cosas mal ellos encuentran rápidamente las ventajas e igual esa superioridad que has tenido no eres capaz de plasmarla en el marcador", añadió Laso, que vio como una desconexión de pocos minutos le costó el partido en el WiZink Center.

El entrenador español tampoco se calló cuando fue preguntado por el arbitraje, mostrando su evidente descontento con la actuación de los colegiados en el primer partido. "No tengo mucho que comentar del arbitraje, tengo mi opinión. Espero que sea el mejor. Hubo situaciones que lo único que pido es igualdad de trato, pero no soy una persona que piense mucho en esto".

Una de las claves del primer partido de la eliminatoria fue la actuación de Edy Tavares. El de Cabo Verde firmó un duelo excepcional, con 16 puntos, 13 rebotes y 35 de valoración. En el caso de los visitantes, la buena noticia fue el gran papel de Markus Howard, una pieza fundamental para los de Laso si está bien.

Tavares no es el único

Si quiero parar a Tavares, paramos a Tavares poniendo a los cinco contra él. ¿Entonces qué hago con Hezonja? Es un jugador muy diferencial en los dos lados de la cancha y sobre el que gira su juego, pero no es el Tavares team sino el Real Madrid. No me obsesiona pararle porque solo me importa que el Baskonia gane. Igual hace 50 puntos y 45 rebotes, pero ganamos".

Si el Real Madrid vence en la cancha de Baskonia, los blancos accederán a semifinales de los playoffs de Liga Endesa. El rival sería Barça o Unicaja, por lo que promete una serie de escándalo. Aun así, todavía está todo por decidir en ambos casos.