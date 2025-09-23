“Larry está llamando a las puertas del nuevo seleccionador”

Bajo el lema ‘Un nuevo reto 2025-2029’ ha sido presentado el nuevo seleccionador de baloncesto Chus Mateo. Junto a la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, el madrileño Jesús Alfonso Mateo Díez, conocido como Chus Mateo, ha señalado que se ha cumplido un sueño y ha desvelado sus cualidades de cara al nuevo cargo: “Estoy feliz e ilusionado pese a la responsabilidad que recibo, acepto el reto sabiendo de su dificultad. Tengo un talante dialogante, me gusta hacer las cosas de forma consensuada. Honestidad, trabajo, cercanía y posibilidad de diálogo lo vais a tener siempre de mí”, ha señalado en su presentación como nuevo seleccionador español.

Talento joven

“Tenemos potencial suficiente para volver a vivir momentos felices con la selección. Hay mucho trabajo por delante, pero esperamos volver a ilusionar a la afición española”, ha destacado Chus Mateo, que confía en el talento de las nuevas generaciones para volver a escribir grandes proezas del baloncesto español. “Ese gen ganador lleva desde hace mucho tiempo latente en el carácter de los jugadores españoles. Como ejemplo, dos jóvenes que han jugado un Europeo extraordinario están llamando a la puerta del nuevo seleccionador. Hablo de Larry (el jugador del Valencia Basket Sergio de Larrea) y de Mario Saint-Supéry. Soy optimista de cara a ellos”. “Quiero que los jugadores españoles sientan que su seleccionador está muy cerca de ellos, voy a tratar de estar informado de cada uno de ellos y voy a intentar verlos a todos. Quiero que sientan que pueden ser elegidos en todo momento. Estaremos muy pendientes de todos los jugadores españoles para que puedan formar parte de este proyecto”, añadió el seleccionador.

Prudencia

Chus Mateo pide prudencia: “Las prisas nunca han sido buenas en el deporte. Hay que tratar de hacer las cosas bien, y eso requiere de inmediatez por los objetivos y retos próximos, de pausa y reflexión si hace falta reestructuración. Hemos visto brotes verdes que hay que dejar crecer, cada generación y jugador tiene su proceso de maduración, hay que dejar que las cosas fluyan. Lo importante es que los éxitos van a llegar sí o sí, debemos estar juntos y comprometidos para que las fuerzas se sumen para llevar a lo alto al baloncesto nacional”. “Todos juntos tenemos que dar un paso adelante. Las ventanas van a ser complicadas, pero hay que unirse y siento que va a ir bien. No pueden venir jugadores de NBA, Euroliga, NCA, pero el baloncesto español tiene jugadores capacitados para hacer muy buen trabajo y llevar a España a los objetivos marcados. Gracias a los clubes y entrenadores de formación hay jugadores de muy buen nivel en nuestro país”.

Confianza en los Hernangómez

El seleccionador español quiso dar un voto de confianza a los hermanos Juancho y Willy Hernangómez, señalados tras el discreto Europeo realizado: “Ellos van a ser jugadores fundamentales en el futuro, no podemos desmembrar lo que tenemos, debemos unir, aglutinar y hacer grupo. Ellos dos son esenciales para el futuro. No han hecho el mejor Europeo, pero en otras ocasiones han hecho cosas extraordinarias. Los dos son fundamentales para mí".

