De Larrea: "Veía a Pau o a Marc Gasol y ahora se me pone la piel de gallina"

Que Sergio de Larrea está llamado a ser uno de los referentes del baloncesto español en el futuro parece una obviedad, pero su explosión en el baloncesto de élite sumada a la plaga de lesiones pueden acelerar de manera notable su protagonismo con la selección española, ya que salvo sorpresa mayúscula, su presencia en la lista definitiva de 12 jugadores para el Eurobaket se antoja segura.

Una situación que ilusiona al base taronja, que deberá lidiar con una presión poco habitual para un jugador de apenas 19 años. El propio 'Larry', premiado como 'Joven con Mejor Progresión' por la Federación Española de Baloncesto, se refiere a ello en declaraciones recogidas por Efe. "Sobre todo, Scariolo me pide que no tenga presión. Sí que es verdad que ha sido un poco rápido todo, hemos tenido lesiones, desafortunadamente, pero bueno, creo que tengo que ser yo, ayudar al equipo en todo lo que pueda. Tenemos grandes referentes en el equipo e intentamos jugar para ganar", aseguró.

Los Gasol, referentes

Ante la posibilidad de ser incluido en la lista definitiva de convocados para el Eurobasket, que se celebra del 27 de agosto al 14 de septiembre, De Larrea aseguró que sería "un honor" y algo que le pone "la piel de gallina": "Sería un honor muy grande poder representar a la selección, representar a mi país. Sí que es verdad que es un sueño desde pequeño, veía por la tele a jugadores como Pau o Marc (Gasol) y, bueno, la verdad que se me pone un poco la piel de gallina el poder representar como hicieron ellos".

Liga U para menos de 22 años

Cuestionado sobre la creación de la Liga U para jugadores menores de 22 años, el base valoró esta iniciativa y remarcó que es algo "necesario" para el desarrollo de jóvenes jugadores. "Creo que el proyecto que está haciendo la selección en este caso es muy buen y de la Federación también apoyando a los clubes de acb para poder llevar a cabo ese salto. Creo que es necesario porque al final el salto es grande y creo que esto es un escalón, el camino que va a ayudar a muchos jóvenes a estar cuanto antes en la selección", finalizó