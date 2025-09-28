Trofeo individual
De Larrea se proclama a sus 19 años MVP de la Supercopa
El base español firmó un torneo espectacular que le valió para conquistar el trofeo individual, que también rozó el excajista Kameron Taylor
Beatriz Tocón
Se asentó el pasado curso como miembro oficial del primer equipo del Valencia Basket, lideró este verano a la selección española en su primer Eurobasket y este domingo, a sus 19 años, consiguió el primer MVP de su carrera profesional en la Supercopa Endesa. Así han sido los últimos meses de Sergio de Larrea. Además, se llevó a sus vitrinas su primer título después de superar al Unicaja en la semifinal y de protagonizar una final espectacular ante el Real Madrid.
El base de Valladolid dejó 21 puntos (9/10 en tiros libres, 3/5 en tiros de 2 y 3/3 en triples), 2 asistencias, 6 faltas recibidas, un impacto de +4 en pista y 23 de valoración. Todo ello ante la siempre defensa pegajosa de Andrés Feliz y Facundo Campazzo. Su rendimiento ante Alberto Díaz o Kendrick Perry no fue menos: 15 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias y 19 de valoración.
No obstante, su rendimiento va más allá de los números porque, con 19 años, asumió el liderazgo en los instantes finales contra el Real Madrid. Fue él quien se adueñó de los tiros libres ganadores, al que no le tembló el pulso y el que acabó siendo un factor determinante para llevar un título de Valencia. No se trata del futuro del baloncesto español, este MVP demuestra que es más que presente.
Kameron Taylor rozó el MVP
El excajista defendía ese premio individual después de haber eliminado a sus excompañeros en la primera semifinal del torneo. Precisamente, ese primer MVP llegó con la camiseta del Unicaja después de ganar la anterior edición gracias a los 22 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias en la espectacular final contra el Real Madrid. Ahora, con la camiseta del Valencia Basket y también ante los blancos, sumó una nueva Supercopa.
10 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias firmó ante los de Ibon Navarro. En la finalísima que le llevó al título dejó 17 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias, un +18 sobre la pista y 22 de valoración. De hecho, en cuanto a porcentajes se tuvo que quedar bastante cerca de su compañero De Larrea. Volvió a Málaga a lo grande y se quedó a nada de hacer historia como primer jugador que gana un MVP con dos equipos diferentes. No le faltarán oportunidades.
Vía: La Opinión de Málaga
- Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: resultado y goles del derbi en vivo | LaLiga EA Sports
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Atlético - Real Madrid
- Barcelona - Real Sociedad, en directo: alineaciones, horario y dónde ver | LaLiga EA Sports
- Lo que no se vio del derbi: el pique de Vinicius con Giuliano, el enfado de Carvajal y el móvil de Florentino
- Rashford y el test de Flick
- Un arquitecto sentencia el nuevo Camp Nou antes de terminarlo: 'Quedará obsoleto en pocos años
- El exfutbolista Rivaldo (53 años) se moja sobre el Balón de Oro: “Cuando Lamine lo gane será porque marca más goles y da más asistencias”
- A Vinicius lo vendería hoy mismo: ni sus compañeros lo aguantan