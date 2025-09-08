De Larrea y Jaime Pradilla, los mejores taronja en el Eurobasket

La eliminación de España en la fase de grupos del Eurobasket fue un duro revés en el último campeonato de Sergio Scariolo al frente de la selección, pero tal y como dijo el ya entrenador madridista en su despedida, una de las luces de futuro que ve está en la figura de Sergio de Larrea. Y no es para menos, ya que a pesar de debutar con España en un gran torneo con apenas 19 años, el taronja fue de menos a más y acabó siendo, junto a Saint-Supéry, uno de los jugadores más destacados.

El vallisoletano, importante en la rotación de Pedro Martínez la temporada pasada, fue el segundo jugador con más presencia en pista pese a ser su debut en un gran torneo, jugando como titular en la mayoría de encuentros y con una media de 5,4 puntos, 2,2 rebotes y 4,4 asistencias para 8,6 créditos de valoración. Ante Italia destacó con 15 puntos y 7 rebotes para 17 de valoración.

Unos números solo comparables entre los internacionales taronka, a los de Jaime Pradilla, ya que el aragonés acabó el campeonato con la misma valoración media, pero con una media de 6 puntos, 3,8 rebotes y 1,6 asistencias. Los 14 puntos y 4 rebotes para 16 de valoración ante Grecia fueron su mejor actuación.

Estreno del capitán en un Eurobasket

Josep Puerto, en su debut en una gran competición con la selección, fue el tercer taronja mejor valorado, con 5 créditos de media, 4,4 puntos y 2,2 rebotes, acabando con 9 puntos y 3 rebotes ante Italia en su partido más destacado.

Idéntica valoración media lograron Xavi López-Arostegui con España y Darius Thompson con Italia, ya que ambos llegaron hasta los 4,8 créditos. El primero de ellos promedió 4,2 puntos, 3 rebotes y 1,2 asistencias, con 12 puntos y 6 rebotes para 15 de valoración ante los griegos como partido más destacado. Darius, por su parte, acreditó una tarjeta en el torneo de 5,6 puntos y 2,5 asistencias. Los 14 puntos y 4 asistencias del triunfo ante Bosnia fueron su actuación más destacada, mientras que se quedó sin anotar en el último partido ante Eslovenia.

Yankuba Sima, el menos utilizado

De los seis internacionales taronja presentes en el Eurobasket, el que menos minutos estuvo en pista fue Yankuba Sima, quien de hecho no jugó en el partido del debut ante Georgia. El nuevo pívot taronja también debutaba en un gran torneo en este EuroBasket, participando en tres encuentros con una media de 1,3 puntos y 1 rebote.