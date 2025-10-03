De Larrea bautiza el Roig Arena con otro partidazo en modo MVP

Mejor estreno imposible. El Valencia Basket suma su segunda victoria consecutiva en la Euroliga (103-94) y hace vibrar a la afición en un histórico estreno del Roig Arena en el que volvió a brillar por envima de todos De Larrea, con 23 puntos.

Un emotivo vídeo de grandes momentos de la historia del club y una atronadora ovación a Juan Roig con el público en pie precedieron el inicio del partido, con un histórico primer quinteto formado por De Larrea, Omari Moore, Josep Puerto, Jaime Pradilla y Nate Reuvers, quien tocó el primer balón en el salto entre dos.

La primera canasta, sin embargo, no caería del lado taronja, ya que Alessandro Pajola aprovechó dos tiros libres para sumar los primeros puntos en la historia del pabellón. De Larrea lo había intentado antes, pero fue Omari Moore quien estrenó el marcador local a los 55 segundos con una entrada a canasta.

El máximo anotador de la última Euroliga, Carsen Edwards, sumaba instantes después el primer triple y aunque Pradilla igualaba con un 2+1, los taronja empezaban a ir a remolque con el acierto de Pajola, Smailagic y de nuevo Edwards.

La Virtus ganaba la batalla por el rebote, pero pese a ello, los locales encontraban puntos en las manos de sus pívots, Reuvers y Costello.

Con 11-15 y durante un tiempo muerto, el Valencia BC tuvo un gran detalle con el jugador italiano Achille Polonara, que sufre leucemia mieloide y debía someterse a un trasplante de médula. Una imagen suya en el videomarcador llevó los aplausosa la grada del Roig Arena, prácticamnete llena para el estreno en la Euroliga.

En la vuelta a la pista, Moore, Taylor y dos triples de Sestina y De Larrea permitían llegar al final del primer cuarto por delante (26-23), con los 12 jugadores convocados ya con minutos.

En manos de Moore

De nuevo Omari Moore asumía la responsabilidad anotadora en el segundo cuarto. Se ha ganado a la afición en apenas unos partidos de taronja y junto con De Larrea y Taylor, llevó al Valencia Basket a un +12 antes del ecuador del segundo cuarto (37-25).

Los taronja solo sufrían para frenar a un inspirado Morgan y, sobre todo, con la acumulación de faltas de Taylor, Puerto y Nogués, que llegaron al descanso con tres cada uno y siendo dosificados ya por Pedro Martínez para evitar males mayores, aún con más de medio partido por jugar.

Edwards y Alston Jr. reducían diferencias, pero el Valencia BC logró mantener una ventaja mínima al descanso (49-46) tras unas últimas acciones de Reuvers, Moore y De Larrea, con 13 y 8 puntos de los dos últimos respectivamente, pero también con cuatro puntos de Alston Jrr. y Vildoza desde el tiro libre. La lucha bajo los aros se igualaba, pero un 3 de 15 en triples impedía encarrilar el partido con más garantías con 20 minutos por jugar.

De Larrea, de nuevo en modo MVP

Edwards reducía la diferencia a la mínima, poniendo el 49-48 en la reanudación, pero ocho puntos consecutivos de Darius Thompson y un triple de Taylor llevaron a los taronja de nuevo a su máxima ventaja del partido (+12) en un visto y no visto (60-48),

Ivanovic se veía obligado a parar el partido y la Virtus reaccionó por medio de Pajola, Jallow y Alston Jr. (63-59), pero el Valencia Basket volvía a encontrar el acierto en el triple que le faltó en la primera parte y con De Larrea desde el 6,75, volvía a abrir brecha (66-59).

Pero el partido no se rompía, los de Ivanovic hacían daño en la pintura con Diarra y Alston Jr. y solo el acierto de De Larrea con otros siete puntos consecutivos (16 ya en su cuenta) mantenía a los taronja por arriba (73-67). Edwards y Diarra acercaba a los visitantes a un inquietante 73-71 y Pradilla anotaba sobre la bocina para cerrar el tercer cuarto 75-71 tras un rebote después de dos tiros libres fallados por Moore. Taylor llegaba a los últimos 10 minutos con cuatro faltas.

Último cuarto

Puerto y Taylor mantenían diferencias en un intercambio de canastas con Edwards y Niang, pero fue de nuevo De Larrea, con dos tiros libres y otros tantos triples, quien volvió a relanzar al Valencia Basket en el marcador (89-77), entre gritos de MVP, MVP cuando Pedro Martínez le daba descanso. Y no era para menos, con 23 puntos del vallisoletano, que sumaba también tres rebotes y dos asistencias en 21 minutos en pista.

El partido estaba roto y Sako y Reuvers sentenciaron en la pintura y con un triple del estadounidense, clave al final para superar la barrera de los 100 puntos y poner el definitivo 103-94. Mejor estreno imposible para un Roig Arena que puede empezar a ilusionarse con un equipo que de momento ha ganado ya un título y suma dos triunfos en la Euroliga. Y el domingo, estreno liguero contra el Barça.

