Laprovittola lidera al Barça donde lo dejó 10 meses atrás

El Barça logró la primera victoria de la pretemporada ante Paris Basketball (91-90) y con la mejor noticia posible, la exhibición de Nico Laprovittola, que volvió con su mejor juego y mostrando las virtudes que le han llevado a ser un referente de este equipo. Acabó con 23 puntos en 15 minutos de juego.

FCB´-PAR Amistoso FCB 91 90 PAR Alineaciones Barça, 91 (25+23+26+17): Núñez (7), Laprovittola (23), Cayle (7), Norris (13), Fall (7)- cinco inicial-, Punter (17), Marcos (3), Clyburn (11), Keita (1), Kusturica (2), Boumtje (0). París basketball, 90 (19+22+27+16): Stevens (9), Robinson (20), Cavaliere (4), Herrera (10), M'Baye (9)- cinco inicial-, Ayayi (2), Dokossi (6), Faye (5), Morgan (11), Outtara (3), Willis (11).

Joan Peñarroya puso el primer quinteto de la temporada con los dos blaugranas con alta médica el dia anterior, Juan Núñez y Nico Laprovittola, junto a los dos estadounidenses recién llegados, Myles Cale y Miles Norris, y Youssoupha Fall.

Buen inicio del Barça, muy activo, y que lograba un 8-0 de parcial con triple de Cayle, y dos buenas acciones de Fall y Núñez.

Miles Norris ya dejaba su impronta desde el triple al igual que Laprovittola, lo que obligaba a Francisco Tabellini a parar el duelo con inicio arrollador del Barça, que mostró muchas ganas (14-2).

Juan Núñez volvió al equipo en el cinco titular de Peñarroya / ENCAMP

Muchos cambios

Peñarroya movía pronto el banco dando entrada al joven Keita, Kevin Punter, Clyburn y Juani Marcos, con una defensa muy presionante y que llevó a la queja del técnico del Paris que ya se llevó una técnica ¡a los cinco minutos!.

El técnico ya había dado minutos a los jóvenes Kusturica, Boumtje mientras que París también movía sus piezas, destacando un efectivo Dereck Willis, el ex jugador de la Penya.

Fall, en una acción en la primera mitad / ENCAMP

París fue reduciendo la renta aunque el Barça cerraba el primer cuarto por delante, 25-19 en un duelo intenso por ambos bandos y repartiendo los minutos en este primer envite de la pretemporada blaugrana.

Laprovittola, el de siempre

Laprovittola corroboró su gran inicio de partido con más triples en el segundo cuarto (39-28) y dando una fluidez al ataque del Barça, añorado la temporada pasada. El argentino (14 puntos al descanso y cuatro triples) tiene que volver a ser una pieza básica en este segundo año de Peñarroya.

Miles Norris también daba buenos destellos, con una capacidad atlética impresionante. Con Juani en la dirección, el equipo no encontró tan buenos espacios y París lograba acercase poco a poco (41-38).

El joven base argentino lograba su primer triple y otra acción de Clyburn, permitían al Barça ir por delante, ante un París muy agresivo en defensa, y físicamente un poco mas entonado que los blaugrana, aunque los de Peñarroya se iban al descanso en control con canastón de Punter (48-41).

Partido intenso y expulsión

El Barça volvía con Juan Núñez a los mandos y al madrileño, a diferencia de Lapro, se le notó que necesita un poco de tiiempo para coger ritmo. Clyburn sufría un tanto ante la agresiva y física defensa francesa, aunque seguia perseverando en ataque y Paris no lograba acercarse lo suficiente (55-49).

Laprovittola volvía a coger la batuta del equipo mientras que Tabellini recibía la segunda técnica, de nuevo por protestar airadamente y debía dejar el encuentro. Peñarroya intentó mediar para evitar que dejara el banquillo, pero los colegiados no tragaron y tuvo que irse a los vestuarios.

Laprovittola mostró un alto nivel de juego en su vuelta a la acción / ENCAMP

Tras unos minutos de confusión, Peñarroya situaba a la dupla argentina en la direcciòn del juego, con el Barça, de nuevo en control (62-52). Lapro, ahora de escolta, se supo mover y sacar faltas entre la dura defensa francesa, una gran noticia, demostrando que también está fuerte mentalmente en su regreso a las pistas. Al final del tercer cuarto, los azulgrana seguían en control (74-68) con recital del argentino, el faro de este Barça

Final ajustado

Con Núñez en la dirección, París lograba acercase a solo dos puntos (74-72) y Peñarroya decidía parar el partido, en la mayor amenaza francesa en todo el encuentro. Un triple e Robinson y otro de Stevens lograban igular el duelo a 78 en un final que iba a ser apretado (m.35).

Robinson adelantaba por primera vez al Paris (78-79) aunque Punter respondía desde el triple y otra técnica a Outtara abría la renta a cuatro (82-78) pero París no se dejaba ir e incluso volvía a mandar con su máxima (86-90) mostrando más poder físico, fruto de una semana de trabajo previa al Barça.

Un triple de Clyburn acercaba al Barça (89-90). Buena defensa, y en la siguiente acción, Núñez forzaba dos tiros libres a 8' del final y adelantaba a los blaugrana (91-90). París se lo iba a jugar en su último ataque. Robinson fallaba el triple y el Barça sumaba la primera victoria de la pretemporada (91-90) con exhibición de Laprovittola.