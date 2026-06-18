BALONCESTO
Laprovittola: “Hemos creído en nosotros hasta el final”
El escolta azulgrana reconoció los méritos de Clyburn y de toda la plantilla.“Tenemos un gran equipo y aquí estamos luchando por el título”
Nico Laprovittola cuenta con mucha experiencia cuando llegan los partidos decisivos como la finaL de la Liga Endesa, y el argentino no defraudó liderando en los minutos clave, además de sus 21 puntos que fueron también muy importantes para llevarse el primer encuentro de la final en el Roiig Arena después de una prórroga.
Con su tono siempre tranquilo después de un encuentro de muchas pulsaciones, reconoce que cuando el partido llegó a la prórroga, su pensamiento se fue al primer encuentro del ASISA Joventut en el Roig Arena. “Lo primero que pensé esen la prórroga del primer partido de la Penya, y enía claro que si queríamos ganado, había que seguir jugando con energía y creer con nosotros”, dijo
“Will falló dos triples y luego metió dos imposibles. Tenemos un gran equipo y aquí estamos, luchando por el título con esta primera victoria”, comentó a los micrófonos de DAZN.
No hay cansancio
El argentino, aseguró que no es momento de pensar en cansancio. “No se juegan finales cada año, para mi es una muestra de que el Barça va a seguir creciendo a lo largo de esta final”, comentó.
Sobre su juego, que ha ido creciendo en estos play-off, asegura que “intento añadir cosas a mi juego, tenemos un montón de cosas de las que sacar provecho y jugar con energía todo el partido”, recordaba
Sobre si hay que retocar aspectos de cara al siguiente partido y sin tiempo a recuperar, lo tiene claro. “Ya hace tres semanas que no paramos. Tenemos muchos jugadores con mucha calidad, con buena rotación y nos puede dar mucho en el partido que viene”, dijo el argentino que intenta seguir lo que hace Messi en el Mundial.
“Messi nos dio una alegría muy grande en el primer encuentro, pero el lunes estaré pensando en otra cosa.”, finalizó el de Morón.
- El Atlético de Madrid tiene un acuerdo cerrado para la venta de Julián Álvarez
- La triple alternativa del Barça si falla Julián Álvarez
- ¡Acuerdo del Madrid con Enzo Fernández!
- Cumbre de Deco con los agentes de Javi Guerra y Kang-In Lee
- El último movimiento del Barça por Julián Álvarez
- Las lágrimas de Messi en una noche perfecta con ocho récord mundiales
- El Barça planta cara a Florentino Pérez
- El brutal mensaje de Topuria a su agente tras la dura derrota ante Gaethje: habla por sí solo