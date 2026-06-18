Laprovittola: “Hemos creído en nosotros hasta el final”

Nico Laprovittola cuenta con mucha experiencia cuando llegan los partidos decisivos como la finaL de la Liga Endesa, y el argentino no defraudó liderando en los minutos clave, además de sus 21 puntos que fueron también muy importantes para llevarse el primer encuentro de la final en el Roiig Arena después de una prórroga.

Con su tono siempre tranquilo después de un encuentro de muchas pulsaciones, reconoce que cuando el partido llegó a la prórroga, su pensamiento se fue al primer encuentro del ASISA Joventut en el Roig Arena. “Lo primero que pensé esen la prórroga del primer partido de la Penya, y enía claro que si queríamos ganado, había que seguir jugando con energía y creer con nosotros”, dijo

“Will falló dos triples y luego metió dos imposibles. Tenemos un gran equipo y aquí estamos, luchando por el título con esta primera victoria”, comentó a los micrófonos de DAZN.

El escolta argentino fue un tormento para la defensa del Valencia Basket que no pudo pararle / FCB

No hay cansancio

El argentino, aseguró que no es momento de pensar en cansancio. “No se juegan finales cada año, para mi es una muestra de que el Barça va a seguir creciendo a lo largo de esta final”, comentó.

Sobre su juego, que ha ido creciendo en estos play-off, asegura que “intento añadir cosas a mi juego, tenemos un montón de cosas de las que sacar provecho y jugar con energía todo el partido”, recordaba

Sobre si hay que retocar aspectos de cara al siguiente partido y sin tiempo a recuperar, lo tiene claro. “Ya hace tres semanas que no paramos. Tenemos muchos jugadores con mucha calidad, con buena rotación y nos puede dar mucho en el partido que viene”, dijo el argentino que intenta seguir lo que hace Messi en el Mundial.

“Messi nos dio una alegría muy grande en el primer encuentro, pero el lunes estaré pensando en otra cosa.”, finalizó el de Morón.