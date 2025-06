Lamentable y polémica reacción de Llull y el staff de Chus Mateo tras perder ante Unicaja

Unicaja sigue vivo en el Playoff de la Liga Endesa. El cuadro malagueño logró forzar el cuarto partido de la serie de semifinales en la que se está midiendo al Real Madrid tras superar a los blancos en el tercer asalto de la eliminatoria por 86-84.

El partido en el Carpena tuvo de todo. Un amplio dominio mostrado por los de Ibon Navarro que se vio contrarrestado por una buena respuesta de los de Chus Mateo. Los blancos fueron capaces de firmar una gran remontada, y prácticamente sobre la bocina, Usman Garuba colocaba el 84-84 que parecía mandar el encuentro a la prórroga.

Usman Garuba colocó el 84-84 en el marcador / ACB Photo - Fermín Rodríguez

Perry acabó con una brecha en su pómulo

La canasta del internacional español vino precedida por una entrada de Dzanan Musa sobre Kendrick Perry que se salió del aro. El base estadounidense con pasaporte montenegrino se quedó tirado en el suelo, con una brecha sobre su pómulo derecho. Había sangre de por medio, y los árbitros, sabiamente, acudieron al Instant Replay para ver lo que había sucedido.

Antideportiva y Díaz decantó el partido desde la línea de personal

Por reglamento, no podían descontar los dos puntos de Garuba, pero tras revisar la acción de Musa sobre Perry, señalaron falta antideportiva del jugador del Real Madrid. Con el base malagueño fuera de combate tras el impacto, Alberto Díaz, a falta de siete décimas, asumió la responsabilidad desde la personal. No falló, anotó por partida doble, y el triunfo se quedó en el Carpena, escenario del cuarto partido este próximo martes a las 21:15 horas (CET).

Alberto Díaz celebró la victoria junto a Tyler Kalinoski / ACB Photo - Mariano Pozo

Pero antes de que Díaz lanzase los tiros libres, se vivió una escena lamentable sobre la pista, protagonizada por el staff de Chus Mateo y que tan flaco favor le hacen a este deporte. Tras revisar la acción de Musa sobre Perry, los árbitros le comunicaron tanto al entrenador blanco como a Ibon Navarro la decisión. El técnico del Real Madrid no podía creer el veredicto final que habían tomado los encargados de impartir justicia.

El Real Madrid cortó su racha de imbatibilidad en Liga Endesa / ACB Photo - Fermín Rodríguez

El bochorno desde el banquillo del Real Madrid

Mateo se dirigió al banquillo con las manos en la cara, y a partir de ahí empezó una escena bochornosa protagonizada por sus ayudantes. Isidoro Calín golpeó el respaldo de una silla lanzándola al suelo. Mientras, el capitán del equipo, Sergio Llull, hacía gestos con las manos en referencia a las palabras de Ibon Navarro dirigidas al trío arbitral tras el segundo partido disputado en el Movistar Arena: "Un poquito de respeto. No pido más. Respetadnos un poco". Luego, Llull cerró su puño para hacer el gesto de lloros, dirigido también hacia el banquillo de Unicaja.

Una escena que quedó sin técnica

Otro de los ayudantes de Mateo, el catalán Paco Redondo, hacía gestos con sus manos sin creer la decisión que habían tomado los árbitros. Todo ello con un Calín que seguía fuera de sus cabales. Tuvo que llegar Facundo Campazzo para tratar de serenar a sus entrenadores, y preguntarle a Mateo que debían hacer en pista tras esa acción. La tensión, grabada por el usuario de 'X' @JugonesBribon terminó con un Llull que negaba con la cabeza. Y por supuesto, aunque ya ha dejado de ser sorpresa, sin una falta técnica para cualquiera de los implicados en el momento de locura y frustración.

Perry se llevó una importante brecha tras la acción con Musa / ACB Photo - Mariano Pozo

Las palabras de Chus Mateo

Tras acabar el partido, a Mateo le preguntaron por esa decisión arbitral, y el técnico del Real Madrid fue muy claro con su respuesta: "Intento siempre quitarle hierro a todo, felicitar al contrario cuando gana. Los arbitrajes se hacen con una buena voluntad. Si han señalado antideportiva, es porque lo será. No tengo nada que decir, los árbitros intentan ser ecuánimes", comentó, para posteriormente valorar las palabras de Navarro a los árbitros tras el segundo partido: "Elijo el estilo que quiero que me vean mis hijos cuando me escuchan. Cada uno tiene su forma de pensar. Ni me sienta mal ni no. Lo que controlo es lo que creo que puedo controlar, no lo que dicen los demás. Con Ibon tengo una relación extraordinaria. Nunca voy a hablar de los arbitrajes ni ganando ni perdiendo. Es mi opinión", concluyó.