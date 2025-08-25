Baloncesto
Lamentable batalla campal entre Argentina y República Dominicana en el Americup
Los dominicanos se llevaron el partido en la prórroga (83-84) y el conjunto de Prigioni debe vencer a Colombia para asegurar su pase a los cuartos de final
La Argentina del azulgrana Juani Marcos se complicó la vida en el Americup, después de caer en la prórroga ante República Dominicana por 83-84.
Un partido tremendamente igualado que se decantó en el periodo adicional, y que contó con la gran actuación del madridista Andrés Feliz, 'MVP' del choque gracias a sus 14 puntos y 11 asistencias.
El nuevo base del Barça no tuvo la tarde más inspirada en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, y terminó el duelo con un punto, dos rebotes y una asistencia para terminar con un crédito negativo de valoración.
Gonzalo Corbalán fue el líder de los albicelestes con 20 tantos, mientras que el taronja Jean Montero aportó ocho para los dominicanos.
Una batalla campal en Managua
Fue un partido con mucha tensión tal y como se vivió una vez sonó la bocina final. Cuando los jugadores se debían saludar deportivamente, arrancó un intercambio de empujones, puñetazos y golpes al aire, en una escena que causó estupor en el público que se había congregado para ver el partido.
Fueron casi 30 segundos sin control y sin tregua, aunque finalmente la gravedad de la situación se rebajó.
Se la juegan ante Colombia
Más allá de la pelea, la selección de Pablo Prigioni se complicó su futuro en el Americup. Después de superar sin problemas en la jornada inaugural a Nicaragua (70-94), la derrota les deja con un balance de una victoria y una derrota, al igual que Colombia.
Se medirán a ellos esta noche a partir de las 23:40h (CET), y las cuentas son fáciles: con un triunfo avanzan a cuartos de final, mientras que con una derrota deberían terminar siendo uno de los dos mejores tercer clasificados para lograr el billete hacia la siguiente ronda.
