Lamar Odom, ex jugador de los Lakers: "En verano tomaba drogas, no lo voy a esconder, tuve grandes veranos de cocaína"

Lamar Odom no habla como una leyenda que busca aplausos tardíos, sino como un hombre que carga con la factura de sus propias decisiones. En el podcast 'Cousins with Vince Carter & Tracy McGrady', el exjugador se abrió en canal y reconoció sin rodeos que la droga no fue un episodio aislado, sino una sombra constante que terminó recortando su carrera y su legado: “Me encantaban las drogas. Estás hablando con un verdadero adicto... En veranos consumía drogas que no voy a fingir... Tuve unos veranos geniales con la cocaína... Debería estar donde están ustedes en el Salón de la Fama. Por puro talento.” El gran “what if” de su historia no es una lesión, ni una mala decisión táctica... es una adicción.

Dos mundos diferentes

La confesión revela una vida a dos velocidades. La del atleta de élite que compite en una liga que no perdona distracciones y la del personaje público empujado por el foco permanente. En medio, el consumo, el desgaste y la pérdida de rumbo. Odom, que fue un jugador especial por su versatilidad, por su capacidad para hacer de todo sin necesidad de ser el primero en tiros, terminó atrapado en una rutina que lo alejaba de su versión más completa.

Su carrera tuvo picos altos que nadie le puede borrar. Campeón con los Lakers, pieza valiosa en equipos grandes, talento distinto por físico y lectura de juego. En su mejor etapa, Odom era el tipo de jugador que encajaba donde hiciera falta. Podía dirigir, rebotear, defender varias posiciones, correr la pista y convertir una posesión caótica en una ventaja. Pero incluso en esos años, según su propio relato, el techo seguía más arriba. “En general, la grandeza y el legado... sí, los dañé con el abuso de drogas. 100%.”, afirmaba el ex jugador. No culpa a nadie, no se esconde en medias verdades, no maquilla el pasado. Asume que su historia deportiva quedó manchada por aquello que lo estaba consumiendo por dentro.

Lamar Odom, junto a Pau Gasol y Kobe Bryant, en un partido con los Lakers / ARMANDO ARORIZO / EFE

Un antes y un después

En 2015, Odom tocó fondo de la manera más brutal. Estuvo al borde de la muerte, un episodio que lo convirtió en noticia mundial y que marcó para siempre su biografía. Aquello no fue un susto más, fue un aviso definitivo, el momento en que el cuerpo dijo basta y la vida pendió de un hilo. ¿La causa? Una sobredosis por cocaína. El ex jugador estuvo en coma y muy cerca de morir en un episodio que marcó un antes y un después en la vida del atleta.

Por eso sus palabras ahora suenan distintas. No son la confesión morbosa de un famoso ni el capítulo de un escándalo más. Son el relato de un atleta que entiende, con el paso del tiempo, lo que perdió y por qué lo perdió. Y también el testimonio de alguien que, después de casi morir, ya no tiene interés en fingir.