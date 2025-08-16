Los Lakers no se olvidan de Pat Riley

Los Angeles Lakers, en honor al entrenador que más gloria dio a la franquicia en los 80 y 90, develarán una estatua de Pat Riley el próximo 22 de febrero. El miembro del Salón de la Fama se une a figuras como Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson y Kobe Bryant en bronce frente a su estadio en el centro de la ciudad.

Los Lakers honrarán a Riley como corresponde contra los Boston Celtics, su eterno rival. Riley entrenó a los Lakers de 1981 a 1990 durante la era "Showtime" del equipo y ganó cuatro campeonatos de la NBA (1982, 1985, 1987 y 1988).

Con Magic y Abdul-Jabbar liderando una plantilla emocionante con un innovador ataque de contraataque, los Lakers tuvieron un récord de 533-194 (.733) durante la gestión de Riley y sumaron 102 victorias en playoffs en nueve temporadas.

Con Magic y Kareem, Riley lograba nada menos que cuatro títulos con los angelinos / NBA

Al menos 50 victorias

Los Lakers ganaron al menos 50 partidos en cada una de sus nueve temporadas como entrenador y al menos 60 en cinco temporadas consecutivas. Fue nombrado Entrenador del Año de la NBA con los Lakers en la temporada 1989-90, en la época conocida como el ‘showtime’ por el juego que ofrecían noche tras noche.

Jugó para Los Ángeles de 1970 a 1975 y fue comentarista del equipo antes de convertirse en asistente de Paul Westhead en 1979. Riley formó parte del equipo de la temporada 1971-72 que ganó 33 partidos consecutivos, un récord de la liga, y ganó el campeonato de la NBA.

Riley también llevó al título a los Miami Heat cuando tenía en sus filas a Shaquille O'Neal / NBA

También fue campeón con los Heat

Riley, de 80 años, también entrenó a los New York Knicks y a los Miami Heat. Ganó otro campeonato como entrenador con los Heat en 2006 y ahora es su presidente. El veterano técnico, que fue presentado en el Salón de la Fama en 2008, ganó el 73.3% en sus partidos de temporada regular y el 68.5% de play-off como entrenador de los Lakers

Riley, de 80 años, volverá a recibir un homenaje al desvelar una estatua de bronce por los éxitos conseguidos con los Lakers / LAKERS

La temporada pasada, los Heat bautizaron la cancha de su estadio en el centro de la ciudad con el nombre de Riley en una ceremonia a la que asistieron muchos de sus exjugadores.

Riley se convertirá en la octava figura de los Lakers en ser honrada con una estatua en Star Plaza, una popular atracción turística para los fans de la franquicia mundialmente famosa. Los otros son Abdul-Jabbar, Johnson, Bryant, Elgin Baylor, Jerry West, Shaquille O'Neal y el locutor Chick Hearn.