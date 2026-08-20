Los Lakers, de excursión en Eslovenia, invitados por Doncic

Luka Doncic tiene por delante uno de los retos más importantes de su carrera como líder en solitario de Los Ángeles Lakers después de la salida del mítico LeBron James, camino de los Philadelphia 76ers.Y por ello, el esloveno quiere que el equipo respire buen rollo desde el primer momento, una química más que necesaria si los angelinos quieren luchar por el anillo de campeones, el gran reto que se ha marcado Doncic.

Por ello, ha invitado a toda la plantilla a Eslovenia y staff técnico, concretamente en un vuelo privado pagado por la estrella, que ha llevado al equipo hasta Liubliana, dónde pasarán unos días juntos, confraternizando en busca de esa buena sintonía y con todos los jugadores concentrados y dispuestos a seguir a su líder.

Este esfuerzo es particularmente vital dado el importante número de caras nuevas y recién llegados que se unieron al equipo púrpura y dorado durante esta ajetreada pretemporada.

Un jet privado de lujo

Según un informe detallado de Zurnal24, la superestrella eslovena costeó personalmente el 100% del jet privado que aterrizó hoy en el aeropuerto de Liubliana, la capital del país.

El equipo se desplazó en un jet privado costeado por Doncic para tener a sus compañeros en su país / LAKERS

Para garantizar el vuelo de sus compañeros durante el largo viaje desde Estados Unidos, Doncic optó por alquilar una aeronave de alta gama de una de las marcas de aviación más prestigiosas del mundo. El avión elegido es el sofisticado Global 8000, un modelo insignia del fabricante aeroespacial canadiense Bombardier.

Esta aeronave cuenta con impresionantes especificaciones técnicas, incluyendo la capacidad de volar 14.000 kilómetros sin escalas, alcanzando altitudes de 15.000 metros y velocidades de crucero de hasta 1.200 km/h. Además, está diseñado para permanecer en el aire hasta 14 horas seguidas, proporcionando una experiencia de viaje impecable para los 20 pasajeros que caben en su cabina excepcionalmente lujosa y bien equipada.

Doncic quiere al equipo en la misma página y lo mejor es pasar tiempo juntos / LAKERS

Un 'stage' tranquilo para Doncic

La estrella podrá disfrutar con sus compañeros con cierta tranquilidad después de conocerse que el caso de manutención infantil en California que involucra a la superestrella de Los Angeles Lakers y a su ex prometida, Anamaria Goltes, ha llegado oficialmente a su fin.

Según informaba The New York Post, la petición de manutención infantil de Goltes fue desestimada formalmente el viernes después de que los abogados de ambas partes comparecieran de forma remota ante un tribunal del condado de Los Ángeles.

La jueza Melissa C. Lyons concedió la desestimación sin perjuicio, lo que significa que Goltes conserva la posibilidad de presentar otra demanda en el futuro si se cumplen los requisitos legales necesarios.