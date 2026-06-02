¡La LagunaTenerife sorprende al Madrid y se adelanta en el play-off!

La Laguna Tenerife dio la primera gran sorpresa de los play-offs de la Liga Endesa después de sorprender al Madrid en el Movistar Arena y llevarse el triunfo por un ajustado 97-98 con un inspirado Jaime Fernández, decisivo con dos triples finales, y que ahora dan la ventaja al conjunto de Txus Vidorreta, que puede decidir la serie este jueves en su pista.

MAD-TEN Liga Endesa MAD 97 98 TEN Alineaciones Real Madrid, 97 (26+24+25+22): Campazzo (3), Abalde (5), Hezonja (12), Deck (11), Yurtseven (10)- cinco inicial-, Lyles (15), Kramer (7), Sissoko (7), Maledon (13), Llull (0), Feliz (14). Laguna Tenerife, 98 (21+27+23+27): Huertas (7), Abromaitis (15), Mills (5), Doornekamp (15), Scrubb (8)- cinco inicial-, Fernández (17), Van Beck (17), Fridrickson (4), Sastre (0), Bordón (0), Yebo (10), Alderete (0).

Sorprendente triunfo tinerfeño que contaba con las bajas de Giedraitis, Shermadini y Fitipaldo pero supo sobreponerse y lograr la primera victoria en la historia del cuadro de Txus Vidorreta en la pista blanca. Un Madrid, que sigue en racha negativa, con su sexta derrota consecutiva, y la de este martes, sin duda, la más dolorosa.

Jaime Fernández celebra el triple ganador a cuatro segundos del final / TENERIFE

La Laguna Tenerife empezó el encuentro plantando cara al Madrid en un arranque frenético, aunque poco a poco, los de Sergio Scariolo empezaron a darle la vuelta a ese mal inicio blanco, para acabar dominando por 26-21, con los de Txus Vidorreta atascados en los últimos minutos del primer cuarto y con el debut de Sissoko por los blancos.

El Madrid encontraba vías de agua en la defensa tinerfeña con buenas acciones de Lyles y especialmente con su nueva incorporación, el pívot turco Yurtseven, que hacía daño recibiendo balones interiores (10) y la ventaja blanca ampliaba a 12 con buenos minutos de Kramer y Maledon (40-28) con un parcial de 12-2.

El Madrid no rompe el duelo

Tenerife reaccionaba con un parcial de 0-5, aunque Maledon volvía a impulsar a su equipo (9) con buenas acciones a canasta (44-36). Aunque La Laguna no se desenganchaba del duelo con un acertado Scrubb y el alemán Yebo, recién llegado al equipo de Vidorreta (46-44).

Sissoko tuvo buenos minutos en su debut con el Madrid / MAD

Al descanso, el Madrid sólo lograba dos puntos de renta (50-48) en un duelo completamente abierto, y con el cuadro tinerfeño luchando por dar la sorpresa en el Movistar Arena.

Scariolo daba de nuevo minutos a Sissoko en su debut de blanco, y aportaba sus primeros puntos mientras Paty Mills lograba igualar el encuentro a 54. Los blancos intentaban correr o en defensa estática buscar balones interiores o posteando con Abalde o Deck (68-63).

El Tenerife resiste

A pesar de los intentos del Madrid de abrir brecha, Tenerife siempre volvía al partido con triples de Van Beck (15) o el alemán Yebo, muy activo ofensivamente (73-71). Dos acciones consecufivas de Maledon pemitían al Madrid llegar al cuarto final con cuatro puntos de ventaja (75-71).

Sin acierto en el triple, el Madrid buscaba penetraciones o rebotes ofensivos con un 'guerrero' Sissoko, peleándose en cada acción bajo el aro, aunque Tenerife lograba ponerse por delante tras triple de Jaime Fernández (77-78) metiendo miedo en el cuerto del Madrid.

Los de Vidorreta aguantaban a cuatro minutos del final (86-86) aunque muy cargados de faltas personales. Un triple de Abromaitis al límite del tiempo les mantenía en el duelo (92-89) aunque Andrés Feliz rompía la zona con facilidad y los de Scariolo corrían al contraataque para abrir una brecha de cinco (94-89) a 1:58 del final.

Final ajustado

Doornekamp anotó un triple clave en los instantes finales y junto a Jaime Fernández fue clave para el triunfo / TENERIFE

Un triple de Jaime Fernández y otro de Doornekamp acercaban al Tenerife a sólo un punto (96-95) a 14 segundos del final. Había partido, con balón para el Madrid. Lyles solo anotaba un tiro libre (97-95) y le daba la opción al Tenerife para empatar a 11 segundos del final.

Jaime Fernández, en estado de gracia, volvía a anotar desde el triple y daba ventaja a su equipo a cuatro segundos del final! (97-98). Mario Hezonja tuvo el tiro de la victoria, pero falló y La Laguna Tenerife sorprendía al Madrid en el primer encuentro del play-off.