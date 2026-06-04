La Laguna Tenerife - Real Madrid, en directo hoy: resultado del partido del play-off de la Liga Endesa, en vivo

Los de Scariolo no pueden fallar

El Real Madrid visita Tenerife con la obligación de conseguir la victoria para seguir vivos en estos cuartos de final de la Liga Endesa. Los de Scariolo no tienen margen de error. De perder hoy, los blancos se quedarían sin levantar ningún título por primera vez desde 2010.

Por otro lado, la Laguna Tenerife busca hacer historia. Tras la espectacular victoria en el Movistar Arena, los de Txus Vidorreta buscarán eliminar al Real Madrid, cosa que no han logrado nunca en la historia.