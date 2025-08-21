La Laguna Tenerife pasa revista con el visto bueno de uno de sus pilares: "Veo una plantilla muy larga y con experiencia"

La Laguna Tenerife pasa revista. La pretemporada del combinado aurinegro -la decimotercera consecutiva en la máxima categoría nacional- ha arrancado formalmente esta semana y, con ella, lo hacen también los reconocimientos médicos a los jugadores. Este jueves, los primeros en someterse a los exámenes médicos efectuados en las instalaciones de Hospiten Rambla fueron dos veteranos y otros tantos de los recién llegados: Joan Sastre y Tim Abromaitis, de los que siguen, y Wesley Van Beck y Héctor Alderete, dos de los cuatro fichajes.

Según ha confirmado la entidad insular, el resto de integrantes disponibles de la primera pasarán el filtro médico en dos sesiones repartidas entre viernes y lunes. Son los casos de Marcelinho Huertas, Lluís Costa, Jaime Fernández, Thomas Scrubb, Aaron Doornekamp, Kostas Kostadinov y Fran Guerra. Este último, no obstante, no ha parado en verano para, todavía convaleciente de una lesión de tobillo que sufrió la pasada temporada, tratar de llegar en las mejores condiciones a la génesis de la 25/26.

La ilusión de Tim

Entre los que ya han pasado revista destaca por experiencia Tim Abromaitis. El de Waterbury afronta su décima campaña consecutiva en España, la octava de aurinegro (repartidas en dos etapas al jugar para Unicaja desde 2022 hasta 2022). Y serán nueve, porque hace solo unas semanas renovó hasta verano de 2027.

Pese a los kilómetros que acumula en las piernas y los arañazos en los brazos, el ala-pívot estadounidense afirma mantener la “ilusión” intacta. “Yo tengo, y supongo que todos, mucha ilusión por empezar esta temporada. El año pasado lo hicimos muy bien y queremos repetir compitiendo en todos los partidos, empezando por la pretemporada”, ha reflexionado en declaraciones a los medios oficiales de la entidad insular.

Abromaitis valora positivamente las incorporaciones de Van Beck y Alderete, así como las de Rokas Giedraitis y Dylan Bordón. “Yo creo que el club ha fichado bien, aunque nunca se puede saber. Lo importante es que la gente nueva pueda entrenar con el grupo. Yo veo una plantilla muy larga y con mucha experiencia. Ojalá podamos ganar muchos partidos”, desea.

La Supercopa en el horizonte

Con la Supercopa de Málaga a la vista (27 y 28 de septiembre en el Martín Carpena), Abromaitis no ha escondido “las ganas” que tiene de disputar un torneo en el que “nunca” ha podido participar. “No sé exactamente cómo será esa competición. Lo tomamos como un nuevo reto, un reto que llega pronto. Es por eso que tengo tanta ilusión”, concluye.

Con la puesta a punto en marcha, será el próximo lunes 25 cuando Txus Vidorreta dirija el primer entrenamiento colectivo de un grupo que vuelve a ilusionar a la afición canarista. Entre los pupilos a las órdenes del estratega vasco no estarán, por ahora, los cuatro internacionales convocados con sus selecciones para el Eurobasket (Shermadini con Georgia y Rokas con Lituania) y la AmeriCup (Fitipaldo con Uruguay y Bordón con Argentina).

Torneo

El Ayuntamiento de Olot acogió este jueves la presentación del amistoso de pretemporada que medirá a Joventut de Badalona y La Laguna Tenerife el día 11 de septiembre (17:30). En tierras catalanas presentan el duelo como “un acto deportivo de primer nivel” entre “dos de los mejores equipos de baloncesto del momento”. El choque se disputará en el marco del Día del Club del CB Olot.