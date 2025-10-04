Laguna Tenerife - Manresa: Seguir arriba pasa por no cambiar las costumbres

Decimocuarta aventura consecutiva entre los grandes. Tras el agridulce entrante de la Supercopa, La Laguna Tenerife regresa esta tarde a la Liga Endesa, aquella en la que se ha instalado en su parte noble. Estatus ganado a base de sobresalientes prestaciones, aquellas que le han llevado a jugar playoff por el título los seis cursos más recientes, e incluso a ser tercero en dos ediciones, la más reciente, la que acabó el pasado mes de junio.

Vuelta al tajo, para el conjunto de Txus Vidorreta con una plantilla cuya composición lanza un claro mensaje: no se ha cansado de ganar y pretende seguir mirando a la cara a los grandes de la ACB. Un aviso en forma de plantel más extenso que nunca, con hasta 15 jugadores en órbita del primer equipo.

Inusitada amplitud para aspirar a elevadas cotas competitivas y que, por el camino, sirva para paliar algún revés físico, especialmente en base al discreto rendimiento de refuerzos llegados a mitad de curso y que no han acabado –la mayoría– de alcanzar un rol principal dentro de un grupo que no baja en ningún momento su velocidad de crucero.

Primer examen liguero con dudas en el roster

Esa cantidad de fichas que Vidorreta tendrá a su disposición ya puede ser de utilidad en esta primera jornada. Y es que el Canarias llega a su estreno en la Liga Endesa 25/26 con dos dudas de hombres capitales: Fran Guerra y Wes Van Beck. Sobre el papel, candidatos claros a ser integrantes del cinco titular y disfrutar de una alta cuota de minutos.

El grancanario evoluciona de la recaída de su lesión de tobillo, mientras que el escolta estadounidense arrastra, desde hace unas fechas, problemas en la espalda. Su presencia o no en el roster de 12 elegidos para medirse al Manresa dependía de sus sensaciones en la sesión de trabajo de ayer, evolución que el club, sin embargo, no hará público hasta esta misma tarde.

Con o sin su concurso, el Canarias ya dejó patente que está en condiciones de poder hacer frente a cualquiera, tal y como demostró, hace justo una semana, ante un Real Madrid que se le escapó de entre las manos. Hoy, ante un Manresa que se ha convertido en rival íntimo en estos últimos cursos, el cuadro aurinegro debe convertir en rabia y efectividad ese bajón moral que le puede haber supuesto verse apeado de la final de la Supercopa.

Se miden los de Vidorreta a un conjunto que es su némesis en lo que a estilo se refiere. Sello implantado previamente por Pedro Martínez, y al que viene dando continuidad Diego Ocampo, incluso a pesar de que respecto a la pasada campaña solo continúan en su plantel cuatro jugadores. Un basket de morder atrás y a muchas posesiones en ataque contra el que los aurinegros parecen haber encontrado antídoto, especialmente en el Santiago Martín, donde los del Bages no ganan –ni en ACB ni en BCL– desde hace casi 10 temporadas.

Será, precisamente, el recinto de Los Majuelos uno de los fortines en los que deba ampararse de nuevo el club lagunero para solidificar sus opciones de convivir en los puestos de cabeza. Fiabilidad especialmente manifiesta ante los equipos de la zona media-baja, hasta el punto de que en la 24/25 solo vencieron en la Isla el Barça, el Madrid, el Unicaja y el Valencia. Mantener esa costumbre será el primero de los pasos para firmar otra fructífera campaña.

Vía: El Día - La Opinión de Tenerife