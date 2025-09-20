La Laguna Tenerife-Dreamland Gran Canaria: mucho más que un amistoso de pretemporada

La Laguna Tenerife recibe en la tarde de este domingo (17:00, 'Televisión Canaria') al Dreamland Gran Canaria en el Santiago Martín. El enfrentamiento, vuelta de la Copa Canaria 2025, será el último de los duelos de preparación del combinado de Txus Vidorreta antes del fuego real, que se abrirá en la Supercopa de Málaga el próximo fin de semana.

Al duelo acuden los aurinegros con la certeza de mantener la hegemonía del basket archipielágico. Tanto es así, que ni en el choque amistoso del pasado jueves en el Arena de Gran Canaria (67-89) dejaron los canaristas pasar la oportunidad de imponerse al rival vecino. En los últimos 12 enfrentamientos directos, contando los amistosos, la balanza se inclina en favor de los tinerfeños por un total de 9-2. Salen 11 porque hubo igualada a 83 en septiembre de 2023 y, habiendo desempate en Gran Canaria unos días después, no se jugó prórroga.

Rokas y Gio, lanzados

Al margen de la satisfactoria ventaja en el cara a cara, de territorio amarillo volvió Vidorreta con la satisfacción de dar a los recién llegados desde el Eurobasket, Gio Shermadini y Rokas Giedraitis, los primeros minutos de la pretemporada. Ambos, que se habían incorporado apenas unos días antes a los entrenamientos, superaron los 17 minutos en pista.

El georgiano (17'01'') mantiene el punto de finura con el que acabó la 24/25: anotó 16 puntos y alcanzó los 27 créditos de valoración. El lituano, con 17'08'', sumó 9 puntos, capturó 5 rebotes y puso 1 tapón. Desempeño, el de Rokas, más que meritorio al tratarse de la primera aparición con la camiseta aurinegra de un jugador que, además, apenas sumaba un puñado de sesiones de trabajo con sus nuevos compañeros.

Van Beck, afinado

En el capítulo de fichajes, le toca también a Wesley Van Beck presentarse delante de su nueva afición. Para impresionar en su primer día, el americano lo tiene tan fácil, o tan difícil, como repetir su concurso en Gran Canaria: máximo anotador del equipo con 17 unidades y un excelente 5/7 en triples. También brilló el texano a la hora de compartir la pelota con 5 asistencias para demostrar que es más que un contrastado tirador.

Guerra, la incógnita

La duda pasa por Fran Guerra. El grancanario, operado del tobillo en abril, trabajó con total normalidad en los primeros compases de la pretemporada y llegó a tener minutos, formando en el quinteto inicial, en el primero de los tests de preparación (victoria frente al Casademont Zaragoza), pero descansó por precaución en los dos siguientes compromisos: no se vistió frente al Joventut ni frente al Granca. Verle de nuevo en el parquet del Santiago Martín sería la mejor, y más tranquilizadora, de las noticias.

Precisamente el recinto de Los Majuelos experimentará una tarde en la que la afición aurinegra espera ansiosa para conocer a los recién llegados, celebrar un triunfo y asegurar así la Copa Canaria y, de paso, brindar al equipo el empuje necesario para el desafío de medirse al Real Madrid menos de una semana después, el sábado 27 en las semifinales de Málaga. Los abonados, que son más de 4.500 para un récord histórico, podrán entrar gratis, mientras que las entradas al público en general, aún a la venta, tienen un precio único de 10 euros.

Alderete, optimista

En declaraciones a los medios del club, Héctor Alderete ha destacado lo bien que están “funcionando” en los partidos las cosas que ha entrenado el equipo estas semanas. “Las sensaciones son muy positivas; todo es un rodaje para llegar bien al primer partido de la Supercopa”, ha apuntado el jugador.

El duelo de vuelta frente al Dreamland, según 'Ettore', será “muy chulo” ante un rival “muy duro, como ya demostró el otro día”. “Tengo muchísimas ganas de ver el Pabellón lleno, es mi primer partido aquí y tengo muchas ganas”, reconoció Alderete antes de concluir celebrando la “espectacular” forma en la que el equipo le ha acogido. “Son todos unos jugadorazos y unas personas excelentes que me están haciendo la entrada mucho más fácil y ayudando a la hora de aprender los sistemas y entrar en la dinámica del equipo”.

Vía: El Día - La Opinión de Tenerife