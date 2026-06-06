La Laguna Tenerife barre al Real Madrid de Scariolo y confirma el fracaso blanco

¡Bombazo y sorpresón mayúsculo en el Palacio! La Laguna Tenerife dio la gran campanada del play-off de la Liga Endesa, y eliminó al Real Madrid en los cuartos de final tras superar a los blancos por 95-107 en el partido definitivo de la serie. Los canarios estuvieron muy inspirados desde el triple, con 13 aciertos en 28 intentos, y con Patty Mills y Kevin Yebo sensacionales: el base australiano se fue hasta los 29 puntos, mientras que el pívot germano fue el protagonista inesperado con 22 tantos y siete rebotes en el que era su cuarto partido con el equipo. Mario Hezonja anotó 22 puntos para el Real Madrid, pero fueron estériles. El conjunto blanco cierra la campaña sin títulos y confirma un fracaso tan irrebatible como inesperado.

Real Madrid - La Laguna Tenerife (baloncesto, Liga Endesa), 06/06/2026 LIGA ENDESA RMA 95 107 TEN Alineaciones REAL MADRID, 95 (24+21+28+22): Campazzo (11), Abalde (2), Deck (10), Hezonja (22), Sissoko (5) -cinco inicial, Lyles (7), Feliz (16), Krämer (7), Llull (-), Yurtseven (7) y Maledon (8). LA LAGUNA TENERIFE, 107 (23+26+21+37): Huertas (23), Sastre (7), Scrubb (3), Doornekamp (14), Abromaitis (3), -cinco inicial-, Fernández (8), Yebo (22), Van Beck (-), Alderete (-) y Mills (27).

El conjunto aurinegro arrancó el partido con muy buenas sensaciones con el triple. El idilio desde más allá del 6,75 se tradujo en un impresionante 5/8, y con un Madrid que no encontraba argumentos en ataque más allá de Mario Hezonja, autor de los 10 primeros puntos blancos (10-16). Los de Sergio Scariolo reaccionaron con un brillante parcial de 9-0, con un Facundo Campazzo sumándose a la causa también en ataque.

Yebo empezó a castigar al juego interior blanco

Tras una penetración de Kevin Yebo en la que podía haber habido un 2+1 tras una posible personal de Andrés Feliz, el banquillo tinerfeño se llevó una técnica en la protesta. Txus Vidorreta estaba encendido contra los árbitros ante el castigo, y Theo Maledon y Omer Yurtseven, desde la línea de personal, sumaron para que el Real Madrid cerrase el primer acto con una mínima ventaja (24-23).

Txus Vidorreta, ante el Real Madrid / EFE

Iba a ser complicado que los laguneros conservasen el excelente acierto exterior, pero el buen hacer de Yebo en la pintura, y la irrupción de Patty Mills, volvieron a colocar por delante a los visitantes (33-35). En el cuadro local, Gabriel Deck penetraba como un cuchillo, pero el base australiano de Tenerife seguía muy inspirado con su tiro: el 37-42, tras un tiro a tabla sensacional, provocó un tiempo muerto de Scariolo.

Era Deck y poco más en el Madrid, y una penetración del 'Facu' permitió reducir algo la distancia en el marcador, pero La Laguna Tenerife cerró la primera parte con un merecido +4 (45-49), y sin que los nervios estuviesen jugando en contra ante la envergadura de la cita.

Intercambio de parciales

En el arranque de la segunda mitad, Tim Abromaitis y Marcelinho Huertas dispararon al conjunto insular (47-54), ante un Real Madrid que sufría, y al que le señalaron una técnica al banquillo por protestar una decisión arbitral. Pero como suele ocurrir casi siempre, en los momentos más críticos, el cuadro blanco se rehizo: parcial de 9-0 culminado por un triple de Campazzo, y tiempo muerto obligado de Vidorreta (56-54).

Patty Mills, jugador de La Laguna Tenerife / EFE

Reaccionaron bien, con la templanza de Mills y con el buen hacer de Yebo en la pintura, castigando al juego interior rival (60-63). Pero el alemán se tuvo que retirar al banquillo algunos minutos tras llevarse un golpe en la nariz, y el Madrid aprovechó su ausencia para darle la vuelta al partido, con buenas acciones de Feliz, y un 71-66 que era la máxima ventaja local hasta el momento. Huertas se apuntó la última canasta del periodo, y al asalto final se entró con todo por decidir (73-70).

Salió mejor Tenerife al último cuarto, recuperando de nuevo las buenas sensaciones con el triple. Joan Sastre, Mills, e incluso Yebo, castigando desde fuera, colocaron un 79-83 con el que Scariolo detuvo el choque. Lejos de mejorar la situación, las alarmas empezaron a sonar tras otros dos aciertos exteriores de Marcelinho y Mills. El parcial era de 2-14, y el miedo se empezaba a sentir en el Palacio: 79-89 a cuatro minutos y medio para el final.

A los tinerfeños no les tembló el pulso

La reacción local llegó, con Hezonja y Campazzo tirando del carro. Pero Yebo seguía castigando a la defensa blanca bajo el aro (86-93). El alemán cuajó una actuación histórica, y dos puntos suyos y dos libres de Mills volvían a distanciar a los tinerfeños (88-97). Quedaban 100 segundos.

La Laguna Tenerife eliminó al Real Madrid en la ACB / EFE

Mills, con otras dos canastas desde el 4,60, empezaban a sellar el triunfo aurinegro. No le tembló el pulso al australiano (90-101), y el último minuto fue un intercambio de tiros libres en el que a Tenerife no le tembló el pulso. 95-107 para los de Vidorreta, que son justos semifinalistas de la Liga Endesa, y un Real Madrid que consuma un fracaso sin paliativos, cerrando la campaña sin títulos.