Labeyrie tira de ironía en su presentación como jugador del CB Gran Canaria al ser preguntado por su estado físico tras su lesión en Rusia": "Tengo mis dos pies y mis dos manos"

El centro de interpretación turística del municipio de Teror, ha sido el lugar elegido por el Dreamland Gran Canaria para presentar al interior galo Louis Labeyrie, quien fue presentado por el presidente claretiano, Sitapha Savané, como "un jugador sobradamente conocido en España por su paso por el Valencia Basket y ya dice mucho de él cuando un jugador extranjero juega varias temporadas en un mismo club y de tanta exigencia". "He tenido la fortuna de poder comentar muchos de sus partidos en la televisión y he podido conocerle de cerca, por eso puedo decir que es uno de esos jugadores que tiene una visión que va mucho más allá de la cancha, que se sale de los cuatro estereotipos típicos y que cuando hablamos de la cancha tiene la edad perfecta para tener el conocimiento de juego, tu cuerpo todavía va a tope y tienes la experiencia de haber jugado al máximo nivel en Euroliga y con su selección, la francesa", apostilló.

"Cuando nos pusimos en contacto con él, nos transmitió las ganas de sumarse a nuestro proyecto y por nuestra parte consideramos que es una de esas personas que debe de ser un líder en nuestro equipo por su experiencia, conocimiento y calidad", resaltó el presidente amarillo.

Labeyrie reconoció en su alocución que "tenía ganas de volver a jugar en España, cuando el club me ha llamado este verano la verdad es que estaba muy contento con su oferta, ellos han puesto todo su esfuerzo y vengo a intentar ganar cosas, el poder jugar una Copa del Rey o el Playoff es algo que me interesa y vamos a hacer todo lo posible para que sea así".

Tras dos semanas a las órdenes de su nuevo entrenador, Jaka Lakovic, el francés entre risas bromeó con el carácter balcánico del esloveno y recordó que "todavía tienen que incorporarse dos jugadores más -Nico Brussino y Braian Angola- y veremos como queda el equipo después".

La colonia francesa del Granca

El galo admitió que la presencia de dos compatriotas suyos como Andrew Albicy y Pierre Pelos en la plantilla fueron importantes en su decisión: "Andrew es uno de mis mejores amigos en la vida y en el mundo del baloncesto, estuvo en mi boda y puedo decir que con su juego y su personalidad nos irá bien, es una de las grandes razones por las que he aceptado la oferta para jugar aquí".

De su evolución durante las tres últimas campañas en Rusia, afirmó entre risas que "tengo tres años más que cuando jugaba en el Valencia y vengo de adaptarme al baloncesto ruso en el que hay mucho uno contra uno, muchos jugadores americanos y vuelvo a España después de crecer mucho en el aspecto defensivo".

En cuanto a su posible acomodo con sus nuevos compañeros en el juego interior, declaró que "soy un jugador que se adapta a jugar con todos mis compañeros, soy un facilitador para mis compañeros y en todos los equipos en los que he estado siempre he congeniado bien". En especial se mostró ilusionado de reencontrarse con Mike Tobey, del que afirmó que "es un buen chaval, un jugador que sin hacer demasiado ruido siempre va a por todas y podemos sin duda jugar juntos, porque él se puede abrir, puede jugar por el interior y sin duda se puede fusionar bien conmigo".

Recogiendo el guante lanzado por su presidente respecto a su posible rol como líder, el galo volvió a tirar de ironía y recordó que "un líder se hace y realmente me importa poco ser un líder o no, lo que importa es lo que haga el colectivo".

En cuanto a su estado físico tras su última lesión en Rusia, Labeyrie volvió a tirar de ironía afirmando que "tengo mis dos pies y mis dos manos" y les restó importancia dejando claro que son cosas que pertenecen al pasado.