Kyle Kuric, feliz de llegar al MoraBanc Andorra...y de estar cerca de Barcelona

Kyle Kuric, el fichaje estrella del MoraBanc Andorra para este nuevo proyecto, explicó por qué aceptó la propuesta del club del Principado, del que afirmó que "es un club que ha tenido mucha confianza en" él.

El escolta estadounidense, con pasaporte eslovaco, vuelve al baloncesto español después de su paso por el Zenit St. Petersburgo. Y lo hace con 34 años y después de militar primero en el Estudiantes, el Gran Canaria y el Barça. "He aceptado la propuesta también porque es un club que está cerca de casa (su familia vive en Barcelona) y así podré estar cerca de ellos. Además me han dejado buenas sensaciones como club",dijo.

El experimentado jugador es el fichaje estrella del MoraBanc y tiene ya dos ligas ACB y tres Copas del Rey. "Con el MoraBanc Andorra buscaremos ser el mejor equipo posible. Tenemos mucho talento y también muy buen entrenador para hacer cosas bonitas. Yo siempre quiero ganar en mi carrera deportiva".

Tiempo para conocer el Principado

El jugador de Evansville (Indiana) aún no conoce el país en profundidad. "No he estado aún aquí mucho tiempo. Por tanto, necesito más tiempo para evaluar y explicar que me parece el país", reconoció en su presentación oficial.

Kuric llega con unas molestias en la fascia plantar y no realizó el primer entrenamiento de pretemporada. "Trabajo cada día con los fisios para volver a jugar lo más pronto posible. Me siento cada día mejor".

Kuric ha sido recibido con los brazos abiertos por el club del Principat / DIARI D'ANDORRA

¿Y qué puede aportar Kuric al equipo? "Tengo mucha experiencia en la Liga ACB y estoy aquí para ayudar a ser el equipo mejor. Siempre quiero jugar y también siempre quiero ganar".

Solana, muy satisfecho

Francesc Solana, director deportivo del MoraBanc, explicó como fue su fichaje. "No ha sido nada fácil que nuestros caminos se cruzarán, pero él quería volver cerca de casa ya que su familia vive en Barcelona. No éramos un club desconocido para él y así fue más fácil el acercamiento", dijo.

"Es una apuesta muy importante para el club y nos dará un salto de calidad ya que se trata de un fichaje muy importante". Para Solana, Kuric aportará "experiencia, inteligencia, anotación y esperamos que nos ayude a mejorar".

Gorka Aixàs, presidente del MoraBanc, así describió la incorporación de Kuric. "Viene a ser diferencial. Tiene una trayectoria muy reconocida y nos hace estar realmente ilusionados de cara a está nueva temporada dónde creo que haremos cosas bonitas".