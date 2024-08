Kyle Guy da un giro drástico a su carrera profesional para volver a sus orígenes

El explosivo anotador estadounidense Kyle Guy, ya anotará más triples en la Euroliga ni en Europa después de haber pasado por equipos como el Joventut, Lenovo Tenerife o el Panathinaikos y con un corto paso previo por la NBA donde disputó 53 encuentros.

Con solo 26 años ha decidido poner punto y final a su carrera profesional y regresar a la Universidad de Virginia, donde realizará tareas de formador en el staff del equipo de baloncesto según informaba la misma institución académica en un comunicado con la firma del entrenador universitario, Tony Bennett.

Una decisión que le lleva a volver a sus orígenes después de cinco campañas como profesional. Elegido por los New York Knicks en la segunda ronda del draft de 2019, jugó tres temporadas en la NBA con Sacramento (2019-21), Miami (2021-22).

Guy había logrado la estabilidad en el Lenovo Tenrife / EFE

Tres equipos en Europa

En su experiencia europea, fichó por el Joventut, el Tenerife, y una corta etapa en el Panathinaikos. Se rumoreó que estaba en la agenda del Madrid por su explosividad ofensiva, especialmente en el triple. En su última temporada en el Tenerife, promedió 14,3 puntos, y 2,2 asistencias, con muy buenos porcentajes de tiro exterior.

Kyle Guy se dio a conocer en Europa tras aterrizar en el Joventut / JOVENTUT

“Nos sentimos felices de dar la bienvenida a Kyle y su familia de vuelta a Charlottesville”, decía el primer entrenador. “Kyle no es uno de los mejores jugadores que he entrenado nunca pero una de las mejores personas que he conocido”, decía Bennett.

“Seguro que su llegada causará un impacto inmediato en nuestro programa, trabajando con nuestros jugadores y compartiendo su experiencia y su fuego competitivo que siempre ha tenido en su etapa universitaria y profesional”, decía.

Feliz con su decisión

El propio Guy se mostraba excitado en este cambio brusco en su carrera profesional. “Agradezco al entrenador por la oportunidad de volver y empezar este nuevo capítulo en mi vida. No ha sido una decisión fácil para mi, pero conociendo el amor que tengo por esta comunidad sabía que era el sitio para estar con mi familia”, dijo el jugador.

Guy tuvo un corto paso por el Panathinaikos en la temporada 2023-24 / PANATHINAIKOS

“Estoy muy ilusionado por ayudar a este equipo y la Universidad de la manera que lo necesiten, y también me hace ilusión por mis hijos que el trabajo nunca se detiene”, finalizó