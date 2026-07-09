Kusturica se despide del Barça y pone rumbo a Estados Unidos: "Siempre estaré agradecido"

Las desgracias no cesan en el Barça de basket. Aunque era un secreto a voces, Nikola Kusturica no seguirá en el club blaugrana después de tres temporadas. Así lo ha anunciado el propio jugador a través de redes sociales, con un largo mensaje de agradecimiento a todas las personas que lo han acompañado en el inicio de su carrera. Ahora, empezará una nueva etapa en Estados Unidos.

"Nunca es fácil decir adiós, pero hoy quiero dar las gracias a todas las personas que han formado parte de este increíble camino. Han sido tres años inolvidables, llenos de aprendizaje, crecimiento y momentos que llevaré siempre conmigo", inicia el comunicado.

"Me voy con el corazón lleno de recuerdos inolvidables. Este fue el primer gran paso de mi carrera, mi primer gran club y el primero que creyó en mí y me dio la oportunidad de crecer. Por eso, siempre estaré agradecido. Gracias a todos mis entrenadores, compañeros y a todas las personas del club. Me habéis ayudado a convertirme no solo en un mejor jugador, sino también en una mejor persona".

"Aquí aprendí el valor del trabajo duro, la disciplina, el compromiso y el esfuerzo diario, lecciones que llevaré conmigo para siempre. El Barça siempre será mi club y siempre os apoyaré, esté donde esté. Este club ocupará para siempre un lugar muy especial en mi corazón. Espero que nuestros caminos vuelvan a cruzarse algún día".

Tal como se había previsto, el jugador de 17 años ha anunciado su salida después de haber disputado el Mundial sub-17 de baloncesto, en el que llegó con Serbia a la gran final. Las ofertas que ha recibido de la NCAA son demasiado tentadoras y superan con creces cualquier propuesta económica que se ofrezca desde el Barça de basket, que confiaba en retenerle un año más y darle más minutos en el primer equipo.

Según informaba hace unos días el medio serbio 'Meridian Sport', la Universidad de UCLA había realizado una oferta de 12 millones de dólares por tan solo dos temporadas. Todavía se desconoce el destino de Kusturica, pero está más que claro que saltará al otro lado del charco, del mismo modo que lo han hecho otros jugadores del Barça junior como Joaquim Boumtje-Boumtje y Sayon Keita.