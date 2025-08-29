Kur Kuath manda un aviso en su presentación como jugador del CB Gran Canaria: «Haré que la gente conozca mi nombre»

Mejorar ante todo para dar el gran salto. Kur Kuath vivió este mediodía su presentación oficial como nuevo jugador del Dreamland Gran Canaria y lo hizo con una premisa: demostrar que está capacitado para alcanzar el siguiente escalón en su carrera. De ese modo, el interior africano explicó durante su puesta de largo en el Hotel Santa Catalina que el paso que dio este verano para aterrizar en la Isla es el indicado: «Mi plan cada temporada es mejorar, crecer y avanzar. Tengo que construir mi carrera y siento que cada curso he ido a más. Llegar a la ACB es estar entre los mejores, supone un gran avance para mí. El Granca es un equipo respetado y vamos a jugar contra rivales de alto nivel, por lo que este es el lugar perfecto. Haré que la gente conozca mi nombre y trabajaré para ello», destacó el internacional por Sudán del Sur.

En ese sentido, el center destacó que cuando llegó la oferta insular no podía «dejarla pasar», remarcando que está dispuesto a demostrar que está preparado para «jugar en la ACB y en la Basketball Champions League. Hablé con mi agente y me dijo que si realmente quería dar un paso adelante en mi carrera tenía que probarme en la mejor liga de Europa. Entendí desde el principio que era una propuesta a la que no podía decir que no; tenía que venir a jugar a España de nuevo. Firmar con Gran Canaria es uno de los pasos más importantes de mi carrera hasta ahora, pero también soy consciente de que me toca trabajar duro».

Por otra parte, Kuath señaló que está dispuesto a asumir la responsabilidad de ser un jugador que debe sumar físico al plantel isleño, alegando que le encanta esa «presión. Quieren que sea un jugador físico, pero puedo mejorar todavía más en esa faceta, ya que tanto la ACB como la Champions League son competiciones de altísimo nivel en ese sentido. Sé que me voy a tener esa presión, pero no será menor de la que yo mismo me pondré. Quiero hacer la mejor temporada posible y ayudar al equipo a ganar partidos».

Además, el nuevo miembro del juego interior grancanario explicó que desea ir a más y durante esta primera semana de entrenamiento se está centrando en mejorar el «rebote porque es uno de los aspectos en los que necesito crecer. Muchos equipos van a ser muy agresivos y debo saber leer situaciones de bloqueo directo, por ejemplo. Quiero entender mejor el juego. A pesar de llevar poco tiempo, creo que estamos en el camino correcto y estoy convencido de que esa mejoría se verá a lo largo de esta temporada».

La ayuda de sus compañeros y de Lakovic

En cuanto a sus propios compañeros, Kur Kuath habló de los dos bases con los que va a comenzar a compartir pista este curso: Andrew Albicy y Ziga Samar. De ambos playmakers señaló que saben jugar de la «manera correcta. Antes de venir investigué un poco y vi que eran dos bases a los que les gusta pasar la bola. Eso me da confianza para desarrollar mi juego porque no soy un tipo de pívot que pueda generar mucho para sí mismo, sino que necesito la ayuda de los bases. Tener a mi lado a Andrew Albicy y Ziga Samar me da confianza».

Asimismo, quien va a ser su compañero de fatigas en esa posición de pívot es Mike Tobey, al que le agradece que su «tiempo para explicarme cosas que a él le han ayudado durante toda su carrera para jugar al más alto nivel. Es un veterano y un gran jugador; me ha contado algunos secretos que no puedo revelar aquí, pero sin duda me está ayudando mucho».

Por último, Kuath también habló sobre Jaka Lakovic, el preparador claretiano. El sursudanés aseveró que el entrenador esloveno mantiene una comunicación fluida con él durante cada sesión de trabajo, un aspecto que valora positivamente: «Hemos hablado mucho, sobre todo, en los entrenamientos. Hago muchas preguntas porque quiero seguir aprendiendo, mejorando. Él habla mucho conmigo sobre como defender mejor, sobre conceptos de ataque para poner un bloqueo o cómo recibir la continuación hacia la canasta... Apenas en una semana he aprendido un montón y tengo fe ciega en Jaka Lakovic. Va a ser capaz de sacar de mí lo mejor», finalizó el nuevo jugador amarillo.