Kur Kuath inicia el Afrobasket con derrota y sin protagonismo

Kur Kuath, el nuevo pívot del Dreamland Gran Canaria, no disfrutó ayer de un feliz estreno con la selección de Sudán del Sur en el Afrobasket, que se celebra en Angola. En la derrota frente a Guinea (80-88), el interior amarillo no tuvo demasiada fortuna, ya que apenas se le vio sobre el parqué y su equipo acabó cayendo en un choque muy importante para alcanzar los cuartos de final.

El cuadro guineano dominó la contienda desde el principio y aprovechó el ocaso de los primeros diez minutos para escaparse, terminando por sacar del choque a una selección sursudanesa que, pese a remar, no pudo darle la vuelta al marcador. Mamadi Diakite, campeón de la NBA con los Milwaukee Bucks en 2021, y Alpha Diallo, jugador de Mónaco -subcampeón de la Euroliga-, se convirtieron los mejores de este encuentro.

Sudán del Sur, que es el país más joven del mundo tras lograr su independencia en 2011, llegó a este evento como uno de los favoritos a las medallas. El equipo de África Oriental realizó una actuación sobresaliente en el Mundial de Japón, India y Filipinas de 2023 para conseguir el billete olímpico. Precisamente, en los Juegos de París 2024 brilló durante la fase de grupos al ganar a Puerto Rico y tutear tanto a la Serbia de Nikola Jokic como al Dream Team de Estados Unidos. No obstante, ahora está obligada a resurgir y no cuenta para este campeonato con su gran estrella: Carlik Jones.

Sin embargo, no está todo perdido, aunque deben mejorar sus prestaciones en los dos partidos que le restan para cerrar la fase de grupos. Libia, mañana, y Angola, el viernes, son los próximos escollos a los que se tendrá que medir el equipo que dirige el que también es el presidente de la Federación de Baloncesto de Sudán del Sur, el dos veces All Star de la NBA Luol Deng.

Escaso minutaje

En referencia a Kur Kuath, saltó a la pista en el tramo final del primer cuarto con el partido realmente apretado. A pesar de ello, tras el cambio de periodos, regresó al banquillo y su entrenador no volvió a entrar en cancha. En sus cuatro minutos de juego, solo acumuló una pérdida en su hoja de estadísticas.

La escasa participación del ex del Hamburg Towers no entraba dentro del papel que, a priori, estaba destinado a disfrutar. Durante la fase clasificatoria para esta cita, el cinco amarillo tuvo un rol relevante y, además, aterrizaba en este torneo después de haber firmado su mejor año a nivel profesional. Aun así, otro jugador llamado a liderar a la selección sursudanesa como Wenyen Gabriel, recientemente fichado por el Bayern de Múnich, tampoco contó con la confianza del técnico en esta derrota, por lo que la rotación final fue un tanto sorprendente.

Kur Kuath, recién fichado por el Granca, debe aprovechar también esta competición para prepararse antes de incorporarse a la pretemporada claretiana. En el conjunto amarillo tienen puestas muchas esperanzas en esta incorporación y en la pareja que puede hacer junto a Mike Tobey, con quien debe complementarse a la perfección. Pero primero tiene que disputar este Afrobasket en el que, por ahora, no ha podido destacar.