Kur Kuath, héroe del ascenso a la Liga Endesa, regresa al Ilerna Lleida

El Ilerna Lleida sigue dando forma a su plantilla para la temporada 2026-27 y este lunes anunció el regreso de Kur Kuath, un viejo conocido de la afición bordeus que vuelve al Barris Nord después de dos temporadas lejos del club. El pívot, internacional con Sudán del Sur, fue una de las piezas clave del histórico ascenso a la Liga Endesa y tratará ahora de aportar su experiencia en una nueva etapa en la máxima categoría.

Kuath defendió la camiseta del entonces Força Lleida durante la campaña 2023-24, en la que disputó 39 de los 40 partidos oficiales del curso. Su impacto fue inmediato y terminó siendo uno de los grandes protagonistas del ascenso, coronando la temporada con el premio al MVP de la Final Four celebrada en el Madrid Arena.

Tras abandonar Lleida, el interior puso rumbo a Alemania para jugar en el Hamburg Towers durante la temporada 2024-25. Allí continuó su crecimiento en un contexto competitivo, compaginando además la liga alemana con la participación en competición europea.

Kuath, en su temporada en el Hamburg Towers / Eurocup

El pasado curso dio el salto de nuevo a la Liga Endesa para incorporarse al Dreamland Gran Canaria. En el conjunto insular disputó 29 encuentros de la fase regular, con una media de 13,5 minutos por partido, 6 puntos, 2,9 rebotes y 8 créditos de valoración.

Su mejor actuación con la camiseta amarilla llegó frente al Coviran Granada. Kuath firmó un encuentro muy completo, con 22 puntos, 9 rebotes y 35 de valoración, confirmando su capacidad para marcar diferencias cuando dispone de minutos sobre la pista.

Kur Kuath regresa al Ilerna Lleida / ACB Photo - Miguel Henríquez

Además de su experiencia en la ACB y la Bundesliga, el pívot también ha disputado competición europea con Hamburg y Gran Canaria, acumulando un bagaje que ahora pondrá al servicio del conjunto leridano.

A nivel internacional, Kuath es uno de los referentes de la selección de Sudán del Sur, combinado que se ha consolidado en los últimos años entre las grandes potencias emergentes del baloncesto africano.

Kuath, un gran refuerzo interior para Gerard Encuentra / ACB Photo - Miguel Henríquez

Con su regreso, el Hiopos Lleida recupera a uno de los jugadores más queridos por la afición y a un pívot que ya sabe lo que es hacer historia en el club. Dos años después de liderar el ascenso, Kur Kuath vuelve a casa con el objetivo de convertirse de nuevo en una pieza importante del proyecto bordeus.