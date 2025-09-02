Kravish «cierra» también la plantilla del futuro Unicaja 2026/2027

El Unicaja anunció este martes la renovación de David Kravish, que seguirá vistiendo de verde cajista hasta junio de 2028. El acuerdo entre las partes llevaba varias semanas pendiente de pequeños detalles, que ya se han cerrado y que permitirán al pívot norteamericano de pasaporte búlgaro jugar, como mínimo, seis temporadas en el club de Los Guindos.

La verdad es que el Unicaja lleva varios meses trabajando en que su actual proyecto sea duradero en el tiempo. Los resultados de las dos últimas temporadas han sido los mejores de la historia de la entidad cajista y la filosofía de que lo que funciona no hay que tocarlo, se ha implantado en la manera de actuar de la dirección deportiva, encabezada por Juanma Rodríguez.

Planificación a medio plazo

Esa visión de futuro a medio plazo es lo que explica que el Unicaja tenga ya 13 jugadores con contrato en vigor, no solo para este inminente curso 2025/2026 que está a punto de comenzar, sino también de cara a la siguiente temporada 2026/2027.

Es decir, que cuando acabe el play off de la Liga Endesa el próximo mes de junio, el club tendrá su siguiente proyecto "cerrado". Salvo que algún jugador pague su cláusula de rescisión y se quiera ir, como han hecho Sima y Taylor este pasado mes de julio, para fichar por el Valencia Basket, no será necesario acudir al mercado. Algo prácticamente imposible de ver en el deporte de elite profesional.

Y es que de los 13 jugadores que conforman la actual plantilla cajista, solo Nihad Djedovic acaba su vinculación en junio de 2026. La situación contractual de los otros 12 jugadores de la actual plantilla cajista es la siguiente: Alberto Díaz (hasta 2028), Kendrick Perry (2027), Xavier Castañeda (2027), Tyler Kalinoski (2027), Barreiro (2027), Duarte (2028), Tillie (2027), Tyson Pérez (2029), Sulejmanovic (2028), Webb III (2027), David Kravish (2028) y Olek Balcerowski (2027).

Pantzar, el número 13

Además de estos 12, el Unicaja tiene ya cerrada la incorporación del base sueco Melwin Pantzar, que jugará esta campaña cedido en el Surne Bilbao Basket, pero que ha firmado como jugador verde hasta 2030 y que se incorporará al Unicaja el próximo verano.

Hay que tener en cuenta que 5 de estos jugadores tienen firmada una cláusula de salida con fecha de junio de 2026 en sus respectivos contratos. Son los casos de Xavier Castañeda, Jonathan Barreiro, Killian Tillie, James Webb III y Olek Balcerowski. Todos ellos tienen la temporada 2026/2027 «opcional» en sus acuerdos contractuales con el Unicaja, que simplemente tiene que activar la opción para asegurarse la continuidad de estos jugadores un año más en Málaga.

Cupos asegurados

El club ha hilado también muy fino con las exigencias de jugadores formados localmente que exigen tanto la ACB como la FIBA para jugar sus respectivas competiciones. Pantzar es cupo de formación, por lo que en el caso de que Nihad Djedovic no renueve, su plaza «nacional» la ocupará el base sueco. De esta manera, la temporada 2026/2027 habría otra vez cinco cupos de formación para la ACB (Alberto, Pantzar, Barreiro, Tyson Pérez y Olek Balcerowski), que serían seis en la Basketball Champions League, ya que Emir Sulejmanovic es considerado jugador de formación en la competición continental, aunque no en la Liga Endesa.

Filosofía de trabajo

Está claro que el Unicaja no quiere dejar nada al azar y que quiere ir por delante de sus rivales. No le ha ido mal últimamente con este modus operandi. El club quiere seguir por ese camino y los jugadores quieren seguir formando parte de un proyecto claramente ganador. El Unicaja 25/26 es una realidad. Y el 26/27, también.