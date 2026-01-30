El Kosner Baskonia sobrevive al partidazo de Sylvain Francisco

El Kosner Baskonia se impuso al Zalgiris Kaunas en el Buesa Arena (102-91) para sumar la novena victoria de la temporada (9-16) después que Sylvain Francisco estuvo a punto de aguar la fiesta local, con sus 30 puntos y cinco asistencias por los lituanos.

BAS-ZAL Euroliga BAS 102 91 ZAL Alineaciones Kosner Baskonia, 102 (19+27+29+27): Howard (15), Forrest (16), Frisch (2), Radzevicius (3), Diop (1)- cinco inicial-, Diakite (11), Simmons (12), Villar (0), Omoruyi (8), Kurucs (15), Luwawu-Cabarrot (19), Spagnolo (0). Zalgiris Kaunas, 91 (23+22+26+20): Francisco (30), Giedraitis (2), Tubelis (9), Ulanovas (8), Wright (12)- cinco inicial-, Brazdeikis (11), Lo (1), Sleva (13), Birutis (2), Butkevicius (3)

En un duelo muy iguladado, los de Galbiati jugaron con más acierto en los segundos finales, para llevarse el triunfo en un buen partido coral, con Cabarrot, como máximo anotador (18), junto a los 16 de Howard y 16 de Forrest, los más destacados por el cuadro vitoriano, aunque también anotaban en dobles figuras Kurucs (15), Simmons (12) y un activo Diakite (11).

Baskonia empezó con muchas dudas, especialmente en ataque y con un Sylvain Francisco anotando (6) y dirigiendo con acierto las operaciones de un Zalgiris que empezó muy decidido (5-12). Galbiati tuvo que introducir cambios muy pronto en el cuadro baskonista para intentar cambiar la dinámica favorable a los visitantes, aunque finalmente tuvo que parar el duelo ante la empanada local (5-14).

Dominio visitante

Kurucs respondía con el primer triple, en busca de la reacción local, que poco a poco le daba la vuelta al dominio visitante con un decidido Luwawu-Cabarrot y Diakite (15-19). Baskonia subió la intensidad defensiva, aunque Zalgiris mantenía el control en el marcador al final del primer parcial (19-23).

Los vitorianos, con Simmons a los mandos junto a Howard y Forrest, se acercaban poco a poco en el electrónico (27-28) con los lituanos, menos efectivos en ataque y con más dudas en sus acciones ofensivas. Frisch lograba finalmente igualar el duelo a 29, con un Baskonia más clarividente en sus acciones y lo confirmaba Howard con dos acciones para poner por delante a los locales (36-33).

Diakite, en una acción en el encuentro en el Fernando Buesa Arena, ante Zalgiris / BASKONIA

Francisco aguanta a Zalgiris

Zalgiris vivía de las acciones de Francisco (38-38) que necesitaba más del resto si quería presentar batalla a los baskonistas. Y la ayuda llegó de Ulanovas (38-43), que permitía a los de Masiulis seguir mandando a pesar de los intentos de Baskonia de intentar darle la vuelta antes del descanso.

A base de buena defensa, y robando balones, los de Galbiati le daban la vuelta (44-43) obligando a Masiulis a parar el duelo a un minuto para irse a los vestuarios. Al descanso, Baskonia lograba una renta minúscula, aunque se iba por delante (46-45) con Forrest (7), Howard (9) y Cabarrot (7), como puntas de lanza locales y con Francisco aguantando a los lituanos (12).

Howard era la referencia de Baskonia ante un buen Zalgiris en el Fernando Buesa Arena / BASKONIA

En la reanudación, Howard y Forrest seguían 'enchufados' pero no abrían hueco en el electrónico (57-56). Un activo Diakite (9) era la referencia en la zona para Baskonia, pero los de Galbiti necesitaban frenar las acciones ofensivas de Zalgiris si querían marcar diferencias, que no llegaban mediado el tercer parcial (59-58 m.35).

Francisco, el hombre clave

Francisco seguía siendo un tormento para los locales (20), que no encontraban la manera de frenarle (61-63) y Masiulis le daba un poco de descanso a la espera de la batalla final, cosa que aprovechaba Baskonia para cerrar el tercer cuarto por delante con triple de Omoruyi (75-71).

Un mal inicio de Baskonia, permitió a Zalgiris darle le vuelta de un plumazo con un 0-5 (75-76). Francisco seguía anotando desde el triple (26) y Zalgiris no daba el brazo a torcer a pesar del acierto de Howard y Forrest, los dos más incisivos por Baskonia (84-85).

Francisco llevaba de cabeza a la defensa de los vitorianos, que no lograban frenarle (30) y abrían los de Masiulis una peligrosa ventaja y Galbiati tuvo que parar el encuentro para tratar de frenar el buen momento del base del conjunto lituano (84-89 m.35). A Baskonia le faltaba fluidez en ataque, aunque dos 'fogonazos' de Forrest y Kurucs lograban igualar el duelo (89-89).

Dos errores de Francisco dieron aire a los de Galbiati que sacaban una renta de oro (95-91) a 72 segundos del final y que ya no sufrieron hasta el final, en una victoria coral del equipo de Galbiati (102-91).