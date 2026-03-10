Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto

El Kosner Baskonia se refuerza en la pintura con el holandés Jesse Edwards

El pívot de 25 años y 2,13 llega procedente del basket australiano y firma con el cuadro vitoriano hasta final de temporada

Ramon Palomar

El Kosner Baskonia ha anunciado oficialmente el acuerdo con la estrella de la NBL, Jesse Edwards, para lo que resta de temporada. El pívot neerlandés de 25 años y 2,13 metros de altura solo podrá jugar en la Liga Endesa, ya que el plazo de inscripción para la Euroliga ya ha finalizado por lo que reforzará al equipo de Paolo Galbiati en el tramo final de la Liga Endesa.

Edwards completó recientemente su temporada en Australia, donde su equipo, el Melbourne United, fue eliminado en el play-in de la NBL.En su segunda temporada profesional, Edwards promedió 13,5 puntos, 8,5 rebotes y 1,1 tapones en 22 minutos por partido, situándose entre los cinco mejores reboteadores de la NBL.

Tuvo varias actuaciones destacadas durante la temporada, incluyendo un partido de 25 puntos contra los Adelaide 36ers a principios de temporada y un partido de 23 puntos y 8 rebotes contra los Sydney Kings.

Buenas actuaciones en Australia

A finales de enero, ofreció actuaciones dominantes consecutivas con 18 puntos y 17 rebotes contra los Perth Wildcats y 23 puntos y 14 rebotes contra los New Zealand Breakers.

Tras no ser seleccionado en el draft de 2024, Edwards firmó un contrato bidireccional con los Minnesota Timberwolves y disputó dos partidos de la NBA.Edwards también es miembro de la selección nacional de Países Bajos.

