El Kosner Baskonia se queda sin Howard para los próximos encuentros

El jugador estadounidense del Kosner Baskonia Markus Howard se perderá los tres próximos encuentros por una lesión muscular en su pierna derecha. Había sospechas de que la lesión podía ser más grave, pero la servicios médicos azulgranas han dictaminado tras las pruebas pertinentes que el jugador podrá reaparecer la próxima semana, en condiciones normales.

El escolta estadounidense sufre una "pequeña lesión muscular" en la zona inguinal de su pierna derecha. El astro azulgrana que se perderá seguro el duelo de este viernes ante el ASVEL Villeurbanne y el del domingo ante el Bàsquet Girona, y está casi descartado para el choque del próximo jueves ante el Efes en Estambul.

A partir de ese momento, los servicios médicos harán seguimiento al jugador para valorar si estará disponible ante el Manresa o sería todavía una decisión precipitada.

Molestias en Múnich

El exterior azulgrana sintió molestias físicas durante el entrenamiento que el Baskonia realizó en Múnich antes de medirse al Bayern. Al parecer, el jugador resbaló durante la sesión de tiro y no pudo completar los ejercicios el martes ni enfrentarse al conjunto bávaro el pasado miércoles.

Howard había recobrado su mejor nivel, pero ahora el Baskonia lo pierde por unos días / Miguel Ángel Polo / EFE

Aunque el dolor no era muy agudo, el club optó por la precaución. A pesar de que las pruebas médicas estaban previstas para el jueves, un retraso en el despegue en el vuelo de vuelta obligó a posponer el examen hasta este viernes, cuando se ha conocido el diagnóstico.

Howard y el Baskonia, que estaba preocupado por el posible alcance de la lesión (perdió a Forrest durante dos meses) esquivan así una dolencia grave que pondría en jaque la participación del anotador en la Copa, donde la presencia del conjunto azulgrana está prácticamente garantizada dos años después tras los cuatro triunfos seguidos logrados en la ACB. Eso sí, el equipo vitoriano deberá sobreponerse en sus próximos duelos a la ausencia de un baloncestista que se había acercado a su mejor versión en las últimas semanas.

La buena noticia para Galbiati es que el francés Luwawu-Cabarrot regresa para medirse al ASVEL Villeurbanne / L. Rico / EFE

El jugador se suma a la ausencia del lituano Tadas Sedekerskis, mientras que Tim Luwawu-Cabarrot sí podrá participar junta a sus compañeros este mismo viernes, tras recuperarse de una gripe que le impidió viajar a Alemania.