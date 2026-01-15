El Kosner Baskonia logra la primera victoria a domicilio en la Euroliga

El Baskonia se llevó una importante victoria de Turquía después de imponerse al Anadolu Efes por 75-89, lo que supone su primera victoria a domicilio de la temporada para el equipo vitoriano, que ahora ostenta un balance de 8-14. El Anadolu Efes, por su parte, cae a un balance de 6-16 tras sufrir su sexta derrota consecutiva en la Euroliga, en plena crisis de resultados.

ANA-BAS Euroliga ANA 75 89 BAS Alineaciones Anadolu Efes, 75 (20+22+27+16): Loyd (12), Lee (2), Dessert (6), Osmani (6), Weiler-Babb (4)- cinco inicial-, Beaubois (9), Hazer (3), Cordinier (11), Smits (19), Dozier (4), Swider (0), Jones (8). Kosner Baskonia, 89 (23+17+18+31): Forrest (17), Simmons (14), Kurucs (18), Radzevicius (3), Diop(6)- cinco inicial-, Diakite (3), Nowell (5), Omoruyi (4), Cabarrot (15), Spagnolo (2), Fritz (2).

Por el conjunto de Pablo Galbiatti, el jugador más destacado fue Trent Forrest (17 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias) con el apoyo de Rodions Kurucs (18 puntos) y Kobi Simmons (14 puntos).

Para el Anadolu Efes, solo Jordan Loyd (12 puntos), Isaiah Cordinier (11) y Rolands Smits (10) alcanzaron los dobles dígitos en anotación. Tras treinta minutos de un partido muy igualado, todo se decidió en el último cuarto.

Kurucs lanza a canasta en una acción del encuentro / BASKONIA

Comenzaba el cuarto período con 59-58 y hacía presagiar un final emocionante, pero una buena racha inicial del Baskonia dio a los visitantes una ventaja de dos dígitos que manejaron a la perfección, sellando el juego con un impresionante último cuarto de 16-31 que no dio opción al equipo otomano de Laso que sigue en caída libre.