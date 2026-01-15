Baloncesto
El Kosner Baskonia logra la primera victoria a domicilio en la Euroliga
Los vitorianos se impusieron al Anadolu Efes de Pablo Laso en un duelo que se resolvió en el último cuarto (75-89)
El Baskonia se llevó una importante victoria de Turquía después de imponerse al Anadolu Efes por 75-89, lo que supone su primera victoria a domicilio de la temporada para el equipo vitoriano, que ahora ostenta un balance de 8-14. El Anadolu Efes, por su parte, cae a un balance de 6-16 tras sufrir su sexta derrota consecutiva en la Euroliga, en plena crisis de resultados.
Euroliga
ANA
BAS
|Anadolu Efes, 75
|(20+22+27+16): Loyd (12), Lee (2), Dessert (6), Osmani (6), Weiler-Babb (4)- cinco inicial-, Beaubois (9), Hazer (3), Cordinier (11), Smits (19), Dozier (4), Swider (0), Jones (8).
|Kosner Baskonia, 89
|(23+17+18+31): Forrest (17), Simmons (14), Kurucs (18), Radzevicius (3), Diop(6)- cinco inicial-, Diakite (3), Nowell (5), Omoruyi (4), Cabarrot (15), Spagnolo (2), Fritz (2).
Por el conjunto de Pablo Galbiatti, el jugador más destacado fue Trent Forrest (17 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias) con el apoyo de Rodions Kurucs (18 puntos) y Kobi Simmons (14 puntos).
Para el Anadolu Efes, solo Jordan Loyd (12 puntos), Isaiah Cordinier (11) y Rolands Smits (10) alcanzaron los dobles dígitos en anotación. Tras treinta minutos de un partido muy igualado, todo se decidió en el último cuarto.
Comenzaba el cuarto período con 59-58 y hacía presagiar un final emocionante, pero una buena racha inicial del Baskonia dio a los visitantes una ventaja de dos dígitos que manejaron a la perfección, sellando el juego con un impresionante último cuarto de 16-31 que no dio opción al equipo otomano de Laso que sigue en caída libre.
- Albacete - Real Madrid, en directo: octavos de final de la Copa del Rey, en vivo
- Dani Güiza se sincera: ”Me vetó un jugador del Barça y nunca se lo perdonaré"
- El duro palo de Toni Kroos al Barça: 'No van a ganar ningún título internacional
- Los grandes señalados en el 'Albacetazo' en Copa del Madrid
- Mingueza, negociación avanzada y el Barça muy pendiente de su traspaso: 'No descarto nada
- Arbeloa sorprende con su primera convocatoria: pasa la tijera
- ¡No tardó en llegar! La reacción de Piqué a la primera derrota del Madrid de Arbeloa
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Albacete - Real Madrid de la Copa del Rey