En Directo
Baloncesto
Kosner Baskonia - La Laguna Tenerife, en directo hoy: resultado del partido de la Copa del Rey de baloncesto, en vivo
Sigue en directo el partido de cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto entre Kosner Baskonia y La Laguna Tenerife
Xavier Zapater
Kosner Baskonia y La Laguna Tenerife se enfrentan en el Roig Arena en los cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto.
1er cuarto | 12-7 | 5’
Dentro los dos tiros libres de Forrest. No falla desde el 4,60.
1er cuarto | 10-7 | 5’
A punto de conseguir un 2+1 Forrest. Robó la pelota Baskonia, salieron al contraataque, pero se le salió la bandeja.
1er cuarto | 10-7 | 5’
A pista Kurucs. Veremos cómo está de esas molestias en el tobillo.
1er cuarto | 10-7 | 6’
¡Triiiipleeee de Fitipaldooo! Aprovechando el bloqueo para armar el tiro.
1er cuarto | 10-4 | 6’
Aguantó mucho con el bote Forrest, pero se acabó levantando desde el tiro libre y anotó.
1er cuarto | 8-4 | 7’
¡Diakitéeeee! ¡Tripleeeeee! Abriendo la pista el jugador interior de Baskonia. Segundo triple en dos intentos.
1er cuarto | 5-4 | 8’
¡Conexíon Fitipaldo - Shermadini! El base vio bien el corte y el pívot sumó dos puntos fáciles contrra tabla.
1er cuarto | 5-2 | 8’
Anotó los dos tiros libres Van Beck, pero responde rápido Baskonia con una canasta de media distancia de Radzevicius.
1er cuarto | 3-0 | 8’
Muy listo Van Beck, que le saca otra falta a Howard y este se marcha al banquillo con dos faltas. Además, serán tiros libres para el jugador de La Laguna Tenerife.
1er cuarto | 3-0 | 8’
Falta de Howard. La primera personal del encuentro.
