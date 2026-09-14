El Kosner Baskonia firma al ex del Madrid, Alex Len

El Kosner Baslonia ya tiene el ‘cinco’ que buscaba y no ha tenido que ir muy lejos para encontrarlo. Y es que el conjunto vitoriano anunciaba este lunes la contratación del ‘center’ ucraniano, Alex Len, que llega a Vitoria después de haber jugado la pasada campaña en el Real Madrid aunque sin demasiada fortuna.

El jugador de 33 años llegó a Madrid como un refuerzo de renombre para el juego interior y con una amplia experiencia en la NBA, pero su papel en la Euroliga fue limitado. En la temporada 2025-26 de la Euroliga, el pívot de 2,13 metros disputó 23 partidos con el Real Madrid, promediando 3,0 puntos, 2,0 rebotes y 0,9 tapones en 9:10 minutos por encuentro.

Su mejor actuación en la Euroliga se produjo contra el Panathinaikos, partido en el que registró los mejores números de su carrera con 18 puntos y 27 de valoración (PIR).

Len jugó unos meses en el Madrid a las órdenes de Scariolo, aunque no estuvo demasiado brillante / EUROLEAGUE

Larga trayectoria en la NBA

Len cuenta con un largo pasado en la NBA. Los Phoenix Suns lo seleccionaron en el quinto puesto del draft de la NBA de 2013, tras su etapa universitaria en Maryland.

A lo largo de su trayectoria en la NBA, Len jugó para varios equipos, incluidos los Suns, Atlanta Hawks, Sacramento Kings, Toronto Raptors, Washington Wizards y Los Angeles Lakers.

Sus promedios de carrera son de 6,7 puntos, 5,3 rebotes y 0,9 tapones en 690 partidos de temporada regular. Len fichó por el Real Madrid tras jugar con los Lakers, regresando así al baloncesto europeo después de 12 años en la NBA. Ahora vivirá su segunda experiencia en la Liga Endesa.