Kosner Baskonia acaba con el Real Madrid para reconquistar la Copa 17 años después

Kosner Baskonia hizo historia en el Roig Arena, y 17 años después, levantó su séptima Copa del Rey tras derrotar al Real Madrid por 89-100. El brillante último cuarto del conjunto vitoriano (17-33) fue clave, en un partido en el que Tim Luwawu-Cabarrot, con 28 puntos, fue el máximo anotador. Estuvo bien acompañado el francés con unos extraordinarios Eugene Omoruyi (23) y Trent Forrest (22 y MVP del torneo). En el conjunto blanco, Mario Hezonja y Andrés Feliz terminaron con 15 cada uno.

RM-BAS Copa del Rey RMA 89 100 BAS Alineaciones REAL MADRID, 89 (26+26+20+17): Campazzo (14), Llull (3), Deck (8), Hezonja (15), Tavares (9) -cinco titular- Lyles (4), Abalde (-), Maledon (12), Garuba (5), Feliz (15) y Len (4). KOSNER BASKONIA, 100 (26+21+20+33): Forrest (22), Howard (6), Radzevicius (2), Frisch (-), Diakite (9) -cinco titular- Villar (-), Omoruyi (23), Kurucs (4), Luwawu-Cabarrot (28) y Spagnolo (6).

El Real Madrid amagó en los tres minutos iniciales con romper el partido. La efectividad de los blancos fue máxima, con un parcial de 13-2 alimentado por triples de Mario Hezonja, Sergio Llull y Facundo Campazzo. Paolo Galbiatti detuvo el partido para tratar de contener la hemorragia. Y lo logró.

Luwawu-Cabarrot y Omoruyi despertaron a Baskonia

Liderados por Tim Luwawu-Cabarrot y Eugene Omoruyi, el conjunto vitoriano se apuntó un parcial prácticamente calcado al de su rival. Además, Edy Tavares cometía su segunda personal y Mario Hezonja, mosqueado con Scariolo al cambiarle, le rechazó el saludo a su entrenador, con el que tuvo algunas palabras ya en el banquillo.

Mario Hezonja no saludó a Sergio Scariolo tras un cambio / DAVID GRAU LLINARES

El acierto del Real Madrid había caído en picado, Kosner Baskonia sumaba casi en cada ataque, y fue Omoruyi quien culminó el 4-15 de parcial con el que lograron la primera ventaja del partido (17-19). Se rehizo el Real Madrid gracias a Andrés Feliz, y el primer asalto se cerró con empate a 26.

Nuevo acelerón blanco

El arranque del segundo periodo fue calcado al del primero, con un Madrid que volaba sobre el Roig Arena. Otra vez Feliz, inspirado desde el 6,75, y bien acompañado por Theo Maledon. En un abrir y cerrar de ojos, parcial blanco de 14-0, y un +10 para los de Scariolo, que volvían a estirar su ventaja. Pero de nuevo, reacción baskonista de la mano del de casi siempre, un Luwawu-Cabarrot que sacó del bache a su equipo. Omoruyi seguía tocado por la varita, Trent Forrest osaba machacar por encima de Tavares, y dos acciones consecutivas de 'TLC' mandaron a ambos equipos a vestuarios con una ventaja de cinco tantos para el Real Madrid (52-47).

Tim Luwawu-Cabarrot, ante Alex Len en la final de Copa / Paco Calabuig

El inicio de la segunda mitad coincidió con los mejores minutos de Hezonja, pero Luwawu-Cabarrot no levantaba el pie del acelerador. Kosner Baskonia situó el empate a 57, y durante los siguientes minutos, las rentas fueron mínimas. Se le empezaba a hacer largo el cuarto al equipo de Galbiati, y en un momento en el que los pequeños detalles empezaban a cobrar fuerza, parcial blanco de 0-6, con un 2+1 de Usman Garuba y una canasta de Maledon que fueron suficientes para que el entrenador italiano parase la final (72-64).

Omoruyi vuelve a adelantar a Kosner Baskonia

Se entró al último cuarto con un 72-67 favorable al Real Madrid después de tres tiros libres de 'TLC' con los que se cerró el tercer periodo. Baskonia seguía con la pólvora activa, y los de Galbiati se adelantaron gracias a un excelso Omoruyi, autor de dos triples seguidos y un aro pasado que obligaron a Scariolo a parar el partido (79-81).

Eugene Omoruyi, durante la final de la Copa del Rey / Paco Calabuig

Como no podía ser de otra manera, los tres minutos finales del partido iban a ser de infarto. Se entró con empate a 85, tras dos libres de Campazzo, pero Baskonia tenía malas noticias: Luwawu-Cabarrot fue eliminado del partido por cinco personales, la última algo rigurosa.

Pero fue el momento de los bajitos. Markus Howard, y Forrest, con un 2+1, elevaban la renta de un Baskonia que empezaba a soñar con la victoria (86-90). Por su parte, Maledon se dejó un tiro libre y perdió un balón con el que Howard forzó una personal. No le tembló el pulso al estadounidense, y a falta de 71 segundos para el bocinazo final, los vitorianos dominaban por seis (86-92).

Hezonja amenazó con repetir lo de la noche anterior ante Valencia, y anotó un triple. Pero Mamadi Diakité encontró a Howard cuando cortaba a canasta y el '0' baskonista, que no había anotado hasta los últimos compases de la final, no perdonó.

En el siguiente ataque, el pívot de los vitorianos taponó a Hezonja, y Forrest, desde la personal, colocó un 89-96 con el que Baskonia empezaba a agarrar el trofeo. Y ya no lo soltó. Kurucs y Forrest lograron el 89-100 para un Baskonia que levantó su séptima Copa del Rey. Por su parte, y tras perder en septiembre la Supercopa Endesa, el conjunto blanco sigue sin levantar títulos en lo que va de campaña.