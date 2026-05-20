Los Knicks remontan 22 puntos y doblegan a los Cavs en un final de infarto

Los New York Knicks remontaron 22 puntos de desventaja en el cuarto período y triunfaron por 115-104 en la prórroga contra los Cleveland Cavaliers en el Madison Square Garden, para tomar ventaja 1-0 en las finales del Este de la NBA en un final de infarto.

Los Cavaliers mandaban 93-71 con 7.52 por jugar en el cuarto período, pero un parcial de 30-8 de los Knicks envió el partido a la prórroga y abrió el camino hacia la mayor remontada en los últimos trece años de 'playoffs' de la NBA.

Jalen Brunson anotó 17 de sus 38 puntos entre el cuarto período y la prórroga y acabó el encuentro con 15 de 29 en tiros de campo, cinco rebotes y seis asistencias. "Seguimos luchando, creyendo. Encontramos una manera, no sé de verdad qué decir", dijo al acabar el partido.

El parcial final de los Knicks fue de 44-11 contra unos Cavs que, tras ganar el pasado domingo el séptimo partido de las semifinales del Este contra los Detroit Pistons, se derritieron cuando estaban a un paso de la línea de meta.

Los Cavs lo tuvieron ganado, pero sucumbieron en el cuarto período. Donovan Mitchell firmó 29 puntos y hasta seis robos, pero solamente anotó tres puntos en en el cuarto período. James Harden metió quince puntos, pero terminó con uno de siete entre el cuarto período y la prórroga, cuando los Cavs perdieron lucidez.

Evan Mobley logró un doble doble de quince puntos y catorce rebotes, pero los Cavs sufrieron una derrota muy dura de asimilar en Nueva York.

Un partido de dos caras

Fue un partido que se inició con bajos porcentajes por ambos equipos, en el que los Cavaliers apenas metieron 16 puntos en el primer cuarto y en el que los Knicks castigaron los balones perdidos por sus rivales para tomar ventaja de 11 puntos.

Pero los Cavs despertaron a tiempo y cambiaron el rumbo del partido en el segundo cuarto. Firmaron un parcial de 10-0 que les permitió colocarse a un solo punto en el 37-38 y cerraron el segmento con un 21-8 que les permitió llevarse dos puntos de margen a los vestuarios en el 46-44.

Los Cavs arrancaron con apuros desde el arco, pero metieron seis de sus últimos intentos de tres puntos, liderados por un Mitchell que llevaba 16 puntos al descanso. Los Knicks se atragantaron con el triple y apenas anotaron dos de los 19 lanzados.

Mitchell, nacido en Nueva York, no solo hizo daño a los Knicks a nivel ofensivo, sino también en la otra mitad de pista. Llevaba ya seis robos al principio del tercer cuarto, en el que los Cavs alcanzaron nueve puntos de ventaja.

Los Cavs siguieron jugando con agresividad y lucidez, tomaron buenos tiros y aprovecharon al máximo los apuros del pívot Mitchell Robinson desde la línea de libres.

Robinson falló hasta seis veces desde la línea de personal e inclusive Jalen Brunson cometió tres errores, poco habituales para él. Y con un Mitchell imparable, los Cavs dispararon su ventaja hasta los 22 puntos.

Los Knicks no encontraban respuestas y varios aficionados neoyorquinos comenzaron a dejar el Madison Square Garden con su equipo abajo 22 puntos.

Se perdieron un final para la historia de su franquicia. Porque los Knicks cambiaron la dinámica del encuentro de la manera más inesperada. Con un Jalen Brunson en su versión 'clutch', los locales sellaron un asombroso 30-8 que envió el partido a la prórroga.

Mikal Bridges, que con su equipo abajo 22 puntos lanzó un triple sin alcanzar el aro, conectó dos tiros de tres puntos clave y Landry Shamet igualó el partido a 99 con otro tiro desde el arco, con ayuda del aro.

Noticias relacionadas

Los Knicks, con inercia a favor, no dejaron pasar la oportunidad. Tan solo concedieron tres puntos a los Cavs en la prórroga y su 14-3 puso la guinda a una remontada extraordinaria.