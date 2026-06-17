BALONCESTO
El Kids&Us Manresa refuerza su juego exterior con Chibuzo Agbo
El conjunto del Bages suma a su renovado roster el jugador con pasaporte nigeriano, de 24 años y 2,01m de altura, procedente del Cholet francés. Firma contrato para las próximas 2 temporadas
Kids&Us Manresa anunció la incorporación de una nueva pieza al proyecto para la próxima temporada. Se trata del alero Chibuzo Agbo, de 24 años y 2,01m. Un jugador con 1 año de experiencia en Europa, con un gran físico y ganas de seguir creciendo como jugador en las mejores competiciones de Europa.
Chibuzo Agbo (San Diego, 28 de noviembre de 2001) llega al Kids&Us Manresa para seguir dando forma al equipo del curso 2026-27. Es un alero de 24 años nacido en Estados Unidos pero con pasaporte nigeriano, por lo que no ocupará plaza de extracomunitario. Firma contrato con el equipo rojo para las próximas 2 temporadas.
Se trata de un jugador con gran capacidad atlética y defensiva, versatilidad detrás. Destaca por su disparo de 3 puntos, tanto en movimiento como con los pies parados. Tiene también habilidad para capturar rebotes en ataque. En la última temporada ha hecho unos promedios de 7,7 puntos y 2,6 rebotes en su primer año en Europa, siendo semi-finalista de la liga francesa.
Trayectoria de Chibuzo Agbo
2020-22 - Tejas Tech Red Raiders (NCAA)
2022-24 - Boise State Broncos (NCAA)
2024-25 - USC Trojans (NCAA)
2025-26 - Cholet Basket (Francia)
- Raphinha negociará con el Al-Hilal después del Mundial
- Cambio de paradigma en la búsqueda de defensas del Barça en el mercado
- ¡El Madrid prepara otro gran golpe de mercado para su defensa!
- Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
- El Barça avanza en la operación Salinas
- ¡Portazo a Rashford!
- Los tres errores de Luis de la Fuente en el debut de España en el Mundial
- El último movimiento del Barça por Julián Álvarez