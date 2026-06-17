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BALONCESTO

El Kids&Us Manresa refuerza su juego exterior con Chibuzo Agbo

El conjunto del Bages suma a su renovado roster el jugador con pasaporte nigeriano, de 24 años y 2,01m de altura, procedente del Cholet francés. Firma contrato para las próximas 2 temporadas

Agbo, nueva incorporación del conjunto manresano

Agbo, nueva incorporación del conjunto manresano / KIDS

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Ramon Palomar

Ramon Palomar

Kids&Us Manresa anunció la incorporación de una nueva pieza al proyecto para la próxima temporada. Se trata del alero Chibuzo Agbo, de 24 años y 2,01m. Un jugador con 1 año de experiencia en Europa, con un gran físico y ganas de seguir creciendo como jugador en las mejores competiciones de Europa.

Chibuzo Agbo (San Diego, 28 de noviembre de 2001) llega al Kids&Us Manresa para seguir dando forma al equipo del curso 2026-27. Es un alero de 24 años nacido en Estados Unidos pero con pasaporte nigeriano, por lo que no ocupará plaza de extracomunitario. Firma contrato con el equipo rojo para las próximas 2 temporadas.

Se trata de un jugador con gran capacidad atlética y defensiva, versatilidad detrás. Destaca por su disparo de 3 puntos, tanto en movimiento como con los pies parados. Tiene también habilidad para capturar rebotes en ataque. En la última temporada ha hecho unos promedios de 7,7 puntos y 2,6 rebotes en su primer año en Europa, siendo semi-finalista de la liga francesa.

Trayectoria de Chibuzo Agbo

2020-22 - Tejas Tech Red Raiders (NCAA)

2022-24 - Boise State Broncos (NCAA)

2024-25 - USC Trojans (NCAA)

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2025-26 - Cholet Basket (Francia)

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