BALONCESTO
El Kids&Us Manresa ficha a Colby Jones, un escolta versátil con experiencia NBA
El escolta estadounidense llega procedente de los Memphis Hustle de la G-League y firma contrato por una temporada
El Kids&Us Manresa anunció la incorporación del norteamericano Colby Jones, un escolta de 24 años y 1,95m que llega proveniente de los Memphis Hustle de la G-League. Jones firma contrato por una temporada.
Colby Everette Jones (nacido en Birmingham, Alabama el 28 de mayo de 2002) ha disputado este año la G-League con los Memphis Hustle, donde ha firmado unas medias de 13,8 puntos, 4,1 rebotes, 3,6 asistencias y 13,5 de valoración en 23,6 minutos.
Jones tiene experiencia en la NBA y destaca por su buen tamaño para la posición, así como por su capacidad para generar juego desde el pick-and-roll. Es un escolta con mucha pausa, inteligente en la toma de decisiones y con recursos tanto para anotar como para asistir a sus compañeros. Además, sus condiciones físicas y atléticas le permiten defender con garantías diversas posiciones.
Trayectoria de Colby Jones
2020-23 - Xavier Musketeers (NCAA)
2023-25 - Sacramento Kings (NBA)
2023-25 - Stockton Kings (G-League)
2024-25 - Capital City Go-Go (G-League)
2024-25 - Washington Wizards (NBA)
2025-26 - Detroit Pistons (NBA)
2025-26 - Motor City Cruise (G-League)
2025-26 - Memphis Hustle (G-League)
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