El Kids&Us Manresa ya ha escogido al aspirante que hará la pretemporada con el primer equipo

Ha tenido que sudar, esforzarse como nadie y dejarlo todo sobre el parqué, pero lo ha conseguido. Martí Raurich ha sido el elegido por parte de Carlos Flores y el cuerpo técnico del Kids&Us Manresa para integrarse en la rutina de entrenamientos del primer equipo. Una oportunidad que le ha llegado gracias a mostrar su mejor versión en "El Sueño", el proyecto que impulsa la Fundación del Baloncesto Manresa, encabezada por Ander Mirambell, después de toda una mañana de pruebas físicas y entrenamientos exigentes.

Raurich es un joven jugador exterior de apenas 21 años que actualmente milita en el CB Cervera, y que previamente había jugado en el SD Espanyol, el Jac Sants o el CB Igualada. Su principal virtud, según explicó Flores, técnico asistente de Diego Ocampo, fue su ética de trabajo, y la energía que demostró durante cada instante que estuvo en pista.

Carlos Flores entrega la camiseta a Raurich tras ganarse la plaza para entrenar con el primer equipo / Oscar Bayona (Regio7)

Además, su complexión física y el buen estado de forma con la que llegaba a las pruebas le han permitido destacar por encima del resto de candidatos en uno de los aspectos que más buscaban los técnicos, el fondo físico para aguantar una pretemporada.

Un exigente test físico

Y es que precisamente uno de los primeros test a los que se han enfrentado la decena de candidatos ha estado en un exigente examen físico que ha conducido a Christopher Gil, el preparador físico del primer equipo.

Raurich, con los otros ocho aspìrantes en el Nou Congost / Oscar Bayona (Regió7)

En este sentido, todos los ejercicios a los que se han enfrentado los participantes en "El Sueño" son los mismos que los entrenadores utilizan para valorar a los jugadores profesionales. Aunque sólo uno de ellos podía ser el elegido para superar la prueba, Flores ha querido agradecer el esfuerzo y disciplina que han demostrado todos los candidatos, valorando de forma especial tener que competir con la exigencia de un proyecto ACB en estas alturas de la temporada, y sin ser profesionales.