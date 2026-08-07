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El Kids&Us Manresa descarta el fichaje de Colby Jones

El conjunto manresano anunció este viernes que ha llegado a un acuerdo con Colby Jones para la desvinculación de su contrato por causas médicas

Colby Jones no jugará en el Kids&amp;Us Manresa tras no superar las pruebas físicas

Colby Jones no jugará en el Kids&Us Manresa tras no superar las pruebas físicas / NBA

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Ramon Palomar

Ramon Palomar

El KIds&Us Manresa anunció el acuerdo con el escolta estadounidense Colby Jones para desvincular su relación después que el jugador no superase las pruebas médicas sin que el club manresano especificase los motivos que le han llevado a romper el acuerdo alcanzado hace unos días.

El base de 24 años y 1,95 m de estatura, procedente del Memphis Hustle de la G-League había llegado a un acuerdo por una temporada.

Colby Everette Jones (nacido en Birmingham, Alabama, el 28 de mayo de 2002) había jugado esta temporada en la G-League con el Memphis Hustle, donde ha promediado 13,8 puntos, 4,1 rebotes, 3,6 asistencias y una valoración de 13,5 en 23,6 minutos.

Jones cuenta con experiencia en la NBA y destaca por su buena estatura para la posición, así como por su capacidad para generar juego desde el pick-and-roll. Es un base con mucha pausa, inteligente en la toma de decisiones y con recursos tanto para anotar como para asistir a sus compañeros.

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Sus condiciones físicas y atléticas le permiten defender diversas posiciones con garantías, aunque tras una revisión, se decidió que no era viable el acuerdo alcanzado y ambas partes han resuelto romperlo de mútuo acuerdo por lo que tocará buscar una nueva pieza en la dirección del equipo de Diego Ocampo.

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