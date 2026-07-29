El Kids&Us Manresa ya conoce todos los detalles del calendario de su segunda temporada en la EuroCup

Aún quedan dos meses, pero el Kids&Us Manresa ya conoce con todo detalle el calendario de los primeros catorce partidos de la fase regular de la EuroCup. El conjunto de la capital del Bages afrontará por segundo año consecutivo la competición con un encuentro fuera de casa en la primera jornada. En esta ocasión será el martes 30 de septiembre, a las 19:00 horas (CEST), en el PAOK Sports Arena de Salónica. Será el primero de los siete desplazamientos del equipo de Diego Ocampo, que también cerrará esta primera fase como visitante, en este caso el miércoles 13 de enero en la pista del AS Mónaco.

Para que la afición pueda dar un impulso diferencial al equipo habrá que esperar hasta la segunda jornada, que se disputará a las 20:30 horas del miércoles 7 de octubre en el Nou Congost. El primer equipo que visitará el pabellón manresano será el Ratiopharm Ulm alemán, uno de los rivales que ya participó la temporada pasada en la competición, aunque lo hizo en el otro grupo.

De hecho, el único rival conocido para el conjunto manresano por su participación en la pasada edición de la EuroCup será el Bahçesehir turco, al que se enfrentará en la tercera jornada de competición, el martes 13 de octubre, a las 18:00 horas. El primer debutante en la competición al que se medirá el equipo de Ocampo será el Maxima Roma, que visitará el Nou Congost el martes 20 de octubre.

Después, el Kids&Us afrontará un doble compromiso a domicilio, en las pistas del Balkan Botevgrad búlgaro y del Lietkabelis Panevezys lituano, el otro equipo del grupo que, junto al Ulm, ya disputó la EuroCup la pasada temporada, aunque el Bàsquet Manresa no coincidió con él. La primera vuelta de la competición llevará al Congost al rival más atractivo de esta fase regular, el Mónaco, en un partido que se disputará el miércoles 10 de noviembre a las 20:30 horas.

Tendencias y descansos

El inicio de la segunda vuelta también será en el Congost, frente al PAOK griego, apenas ocho días después y a la misma hora. De hecho, y sobre el papel, todos los partidos que se disputen en el pabellón manresano comenzarán a las 20:30 horas. La única excepción será el último encuentro en casa, correspondiente a la jornada 13 frente al Lietkabelis, ya que, al coincidir con el día de Reyes, se jugará a las 19:00 horas.

La otra característica de la edición de este año es que, debido a las ventanas FIBA que se celebrarán a finales del mes de noviembre, la EuroCup se detendrá durante tres semanas entre la primera y la segunda jornada de la segunda vuelta. El regreso del Kids&Us a la competición será a domicilio, en la pista del Ulm, dando inicio a un último bloque de seis partidos en seis semanas con el que concluirá la fase regular. El último de esos encuentros, previsto para el miércoles 13 de enero a las 19:30 horas, será uno de los más especiales por disputarse en el Principado de Mónaco.

El balance global del calendario del Kids&Us Manresa en la competición europea resulta bastante equilibrado, ya que disputará la mitad de sus encuentros los martes y la otra mitad los miércoles. Los partidos que terminarán más tarde serán seis de los siete que se jugarán en el Congost, mientras que a domicilio habrá tres encuentros que comenzarán a las 18:00 horas y otros dos a las 19:00 horas. Los desplazamientos con horario más tardío serán los dos últimos como visitante: frente al Mónaco, donde se jugará a las 19:30 horas, y ante el Roma, cuyo partido arrancará a las 20:00 horas.