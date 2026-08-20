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BALONCESTO

El Kids&Us Manresa completa la plantilla con el escolta estadounidense J.D Notae

Este escolta de 27 años y 1,88 llega a la Liga Endesa procedente del Trapani Shark italiano y firma por una temporada

J.D Notae se incorpora al Kids&amp;Us Manresa tras su paso por el baloncesto italiano

J.D Notae se incorpora al Kids&Us Manresa tras su paso por el baloncesto italiano / KIDS

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Ramon Palomar

Ramon Palomar

Kids&Us Manresa anunció este jueves la incorporación del estadounidense J. D. Notae, un base de 27 años y 1,88 m que llega procedente del Trapani Shark italiano. Firma un contrato por una temporada.

Janaud Nickel "J. D." Notae (nacido el 27 de octubre de 1998 en Covington, Georgia) ha jugado este año en la liga italiana y en la Basketball Champions League con los Trapani Shark. En la competición nacional, ha promediado 13,4 puntos, 2,6 rebotes, 2,4 asistencias y 13,1 PIR en 21,1 minutos, mientras que en Europa ha terminado con 20 puntos, 4,3 rebotes, 3,7 asistencias y 19 PIR en 30 minutos.

Notae es un base con muy buena capacidad física y atlética, que destaca por ser un gran generador y anotador. Su físico también le convierte en un muy buen defensor con el balón, agresivo y disruptivo, generando recuperaciones.

Biografía de J.D. Notae

dE 2017-19 - Jacksonville (NCAA) 2019-22 - Arkansas (NCAA) 2022-23 - Aris Tesalónica (Grecia) 2023-26 - Trapani Shark (Italia)

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