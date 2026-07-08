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Baloncesto

El Kids&Us Manresa cae en un grupo de incógnitas, nuevos ricos y algún viejo conocido en la EuroCup

Los del Bages se medirán a un Mónaco que no ha sido admitido en la liga francesa, al nuevo proyecto de Luka Doncic en Roma y al potente Bahçesehir, entre otros, en la primera fase.

Diego Ocampo, entrenador del Kids&amp;Us Manresa

Diego Ocampo, entrenador del Kids&Us Manresa

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Jordi Agut

Manresa

El Kids&Us Manresa ya conoce a sus siete primeros rivales en la EuroCup de la próxima temporada. Y el grupo es de lo más heterogéneo, con solo dos adversarios conocidos de anteriores campañas, algún histórico, varias incógnitas y un gran atractivo como el nuevo proyecto impulsado por Luka Doncic en la ciudad de Roma.

Así, el conjunto manresano ha quedado encuadrado en el grupo D junto al Mónaco, Bahçesehir, Ratiopharm Ulm, Roma Basketball, Lietkabelis, PAOK Salónica y Balkan Botevgrad. El objetivo será acabar entre los cuatro primeros para acceder a los playoffs, donde se cruzará con uno de los cuatro mejores clasificados del grupo C.

El cabeza de serie del grupo será un Mónaco que desciende desde la Euroliga, aunque su futuro es una incógnita. Los problemas económicos que arrastra el club han provocado que ni siquiera haya podido inscribirse en la liga francesa, pese a ser el vigente campeón. El Bahçesehir de Estambul será uno de los rivales ya conocidos para el Manresa, que la pasada temporada se enfrentó al conjunto turco en la fase de grupos, con derrota en el Nou Congost (67-81) y una brillante victoria a domicilio por 92-96.

Los manreanos también tienen precedentes con el Lietkabelis lituano, al que se enfrentaron en la Basketball Champions League 2019-20. En aquella ocasión, el Manresa se impuso en casa por 76-70, pero cayó en la complicada visita a Panevezys por 77-61. Otro de los equipos que eleva el nivel del grupo es el PAOK de Salónica, vigente doble finalista de la FIBA Europe Cup, que ha quedado encuadrado en el grupo D después de que rivales, en principio más asequibles, como Chemnitz, London Lions o Rostock fueran destinados a otros grupos.

Otro de los grandes atractivos será el Roma Basketball, el nuevo proyecto en el que ha invertido Luka Doncic tras adquirir los derechos deportivos del Vanoli Cremona para crear un nuevo club en la capital italiana. Queda por ver cómo se configura en su primera temporada un equipo llamado a competir, tarde o temprano, en la Euroliga o en la futura competición europea promovida por la NBA.

También formará parte del grupo el Ratiopharm Ulm, un clásico de la EuroCup, capaz de firmar grandes actuaciones en algunas ediciones y de caer eliminado en la fase de grupos en otras. El último rival será la nota más exótica del grupo: el Balkan Botevgrad, campeón de Bulgaria y primer equipo del país en disputar la EuroCup. El conjunto, ubicado cerca de Sofía, llega como vigente campeón de liga y representa una auténtica incógnita.

En caso de clasificarse entre los cuatro primeros, el Kids&Us Manresa se cruzará con los equipos del grupo C, integrado por Bourg (vigente campeón), Tofas Bursa, Buducnost, Trento, Nápoles, Neptunas, Chemnitz y Slask Wroclaw.

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En cuanto a los otros grupos, el A estará formado por Le Mans, Hapoel Jerusalén —el Manresa evita, al menos hasta unos hipotéticos cuartos de final, el desplazamiento a Israel—, San Pablo Burgos, Cedevita, Tortona, Aris Salónica, Rostock Seawolves y Riga Zelli. Por último, el grupo B lo integrarán Türk Telekom, Cluj, La Laguna Tenerife, Venecia, Maxima Roma, Siauliai, London Lions y Frankfurt.

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