El KIDS&Us Manresa se asegura la plaza en la Eurocup un año más

La Junta de propietarios de la ECA confirmó este viernes que la Eurocup modificará su formato y ampliará tanto el número de clubes participantes, y entre ellos estará el BAXI Manresa después de su primer año en la competición europea repite en la competición organizada por la Euroliga.

Respecto al formato, los 32 equipos se dividirán en cuatro grupos de ocho, y 16 de ellos accederán a la fase final. Los playoffs incluirán octavos de final, cuartos de final, semifinales y final, todos disputados al mejor de tres partidos.

La ampliación de la competición responde al gran interés mostrado por los clubes de toda Europa, que han identificado la Eurocup como una competición que promueve la estabilidad, fomenta la inversión y apoya la planificación a largo plazo entre los clubes participantes, a la vez que proporciona un marco de alta calidad para que los equipos compitan al más alto nivel.

A la espera de la 'wild card' especial

La selección de los equipos se basó en la clasificación final de sus respectivas ligas nacionales, y 22 clubes recibieron licencias a largo plazo de cinco años e invitaciones especiales. La última invitación especial, que completará la lista de 32 equipos participantes, se anunciará en los próximos días y se otorgará entre los clubes que hayan presentado la documentación requerida.

Los equipos participantes en la próxima Eurocup 2026-27 / EUROCUP

Uno de los grandes candidatos en caso de ‘saltar’ de la Euroliga sería el AS Mónaco, que está acabando de recabar toda la información económica del nuevo inversor para convencer a la Euroliga que conseguirá un equilibrio asegurado y equilibrado en los próximos cinco años dónde en la Eurocup ya ha conseguido la estabilidad en caso de disputarla.

La lista de participantes incluye representantes de 16 países y territorios diferentes. Italia es el país con mayor representación, con cinco clubes: Dolomiti Energia Trento, Umana Reyer Venecia, Bertram Tortona, Napoli Basket y Roma. Le siguen Alemania y Turquía, con cuatro representantes cada uno.

Aprobación formal

La lista completa de equipos para la Eurocup 2026-27 se presentará a la próxima Junta Directiva de la ECA para su aprobación formal y, posteriormente, se someterá a la Asamblea General para su ratificación.

Como resultado de esta expansión, las competiciones de la Euroliga de Baloncesto contarán con un total de 52 equipos: 20 en la Euroliga y 32 en la Eurocup, lo que demuestra la alta calidad del baloncesto de clubes en el continente.