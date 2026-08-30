El Kids&Us Manresa arranca a toda velocidad en Navàs pese a las bajas (113-91)

Todavía faltan piezas y esto no ha hecho más que empezar, pero queda claro que el Kids&Us Manresa puede cambiar de patrocinador principal, pero no de filosofía. Victoria muy por encima de los 100 puntos, con ataques cortos, rápidos y con intensidad. Será la hoja de ruta que se exigirá al equipo, este año dotado de muchas piernas. Como las de Timmy Allen, Chibuzo Agbo y Pablo Tamba, que han demostrado estar un punto por encima de sus compañeros y han guiado al equipo al triunfo en un duelo que ha llenado el pabellón Blau de Navàs.

Desde el primer momento, el Kids&Us ha mostrado las características que se le presuponen, con una alta intensidad en defensa y otra velocidad de balón en ataque, intentando anotar en los primeros segundos de la posesión. La plantilla creada está hecha para jugar de esta manera y los nuevos parece que lo tienen claro. En este partido todavía faltaban unos cuantos, los lesionados Villar y Beaufort y los internacionales Ongenda y Minchev, pero los jóvenes del sub-22 que han entrado en la convocatoria se han encargado de mantener el nivel.

Así, los manresanos han arrancado con un parcial de 11-0 basado en una defensa de muchas manos, intentando ahogar a un conjunto británico que ha encadenado tres partidos en tres días. El viernes perdió en Andorra por 105-92 y el sábado hizo lo mismo en Platja d'Aro, contra el Fiatc Girona, por 93-77. En la lista, además, solo tenía diez efectivos.

Así, un triple de Gerard Fernández, el único del primer cuarto, daba los once puntos de renta a los del Bages. Seguramente, el tiro exterior ha sido lo que más ha fallado en unos primeros diez minutos de cambios constantes, de muchos rebotes ofensivos y en los que el Kids&Us dominaba por 20-9.

Solo una racha de dos triples consecutivos anotados por el tirador Stewart ha acercado al conjunto de las inmediaciones de Liverpool, que tenía especiales problemas para atacar dentro de la zona. Pero la entrada de Allen ha dado versatilidad al Kids&Us, que se ha marchado al primer descanso manteniendo la máxima distancia de 27-16 después de la primera canasta del joven Enabulele.

Recordando conceptos

El Manresa ha adquirido su máxima ventaja al inicio del segundo cuarto, quince puntos (34-19), con su segundo triple, anotado por Eric Vila. Eran precisamente los tiros de tres puntos los que mantenían a los ingleses en el partido. Dos consecutivos de White y otro de Searles, seguidos de una canasta pasada de Emanuel, recortaban el resultado hasta el 38-30.

Ha sido el momento en el que Diego Ocampo ha recordado algunos conceptos al equipo, como a Eric Vila, que no había cerrado un par de rebotes, para que el equipo volviera a activarse. Agbo ha visto el aro, se ha podido volver a correr y Allen, con un 2+1 y cinco puntos consecutivos, para un total de 12, situaba el 51-32 a 2:48 para el descanso. De hecho, el Kids&Us ha llegado a tener una máxima diferencia de 24 puntos (56-32), que se ha quedado en 21 al descanso.

No ha cambiado demasiado la dinámica en el arranque del tercer cuarto, que ha ido más a tirones. Así, primero el Kids&Us ha cogido 27 puntos de renta, con un triple de Oriola, su noveno punto (68-41), y después el Cheshire Phoenix ha encontrado algo de aire con una serie de pérdidas locales para volver a bajar de los veinte.

También han sido los mejores minutos de otro de los nuevos, un Chibuzo Agbo que debe ser el nuevo Reyes en el tiro exterior. El jugador de origen nigeriano se ha ido hasta los 12 puntos (77-54) con un nuevo acierto de tres puntos. Pero la defensa del perímetro fallaba un poco y los ingleses ya encadenaban seis aciertos desde fuera en el periodo, para reducir la diferencia hasta el 78-63, a dos minutos del final. Además, Gerard se ha hecho daño en un muslo. Han sido dos robos, con mate de Pumarola, los que han roto la dinámica. De hecho, una canasta de Lucas establecía el empate en el parcial, aunque un triple de Trunley, respondido por una canasta de Tamba, cerraban el cuarto con 86-66 y triunfo en los diez minutos para los ingleses (26-27).

El Cheshire (ocho triples en el cuarto y otro nada más arrancar el último) lo basaba todo en el tiro exterior y, con un par de defensas, se ha acercado a quince (88-73). El partido, en el tramo final, se ha convertido en un ida y vuelta arriba y abajo sin demasiado sentido, con un Agbo bastante acertado, pero con un conjunto rival que reducía la diferencia hasta los catorce gracias a Searles (94-80). Ha sido un tramo final fantástico de Tamba, autor de cuatro canastas casi consecutivas, y un triple de Vila, los que han devuelto una distancia de 22 puntos, más acorde con lo que había sido el partido.