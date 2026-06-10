Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RashfordJulián ÁlvarezLamine YamalMourinhoMuerto BarcelonaHéctor FortIlia TopuriaEtapa 4 del Tour Auvergne-Rhône-AlpesClasificación Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026AyusoMercado de fichajesNoticias BarçaCuándo juega EspañaMéxico - SudáfricaInauguración Mundial 2026Cuándo pelea TopuriaRafa NadalBalizaIker CasillasTopuriaJuanma CastañoSimulador MundialParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

Baloncesto

El Kids&Us Manresa anuncia el fichaje de Pablo Tamba

El conjunto de Diego Ocampo incorpora al alero de Puente Genil para las próximas dos temporadas tras haber finalizado su etapa en el baloncesto universitario estadounidense al que llegó tras formarse en las categorías inferiores del Unicaja

Pablo Tamban es el segundo fichaje del Kids&amp;Us Manresa para la próxima temporada

Pablo Tamban es el segundo fichaje del Kids&Us Manresa para la próxima temporada / Twitter: @gentdebasquet

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Marc del Río

Marc del Río

Barcelona

Pablo Tamba es el segundo fichaje del Kids&Us Manresa para la próxima temporada. Tras anunciar hace diez días la llegada del base francés Lucas Beaufort, el conjunto del Bages sigue reforzando su plantilla de cara al siguiente curso. El alero nacido en Puente Genil firma para las dos próximas temporadas. La operación fue avanzada por el periodista Dani Aguilà (Rac1).

Tamba, que cumplirá 23 años el próximo 4 de septiembre, es un '3' atlético, con buena capacidad física, y que en las últimas temporadas ha ido experimentando una buena progresión y crecimiento en el baloncesto universitario estadounidense.

Formado en Málaga y en el baloncesto universitario estadounidense

Tras formarse en las categorías inferiores de Unicaja hasta 2021, Tamba cruzó el Atlántico para seguir su progresión. En la 21/22 estuvo en la Universidad de Idaho State, el curso siguiente en el Indian River State College, y desde 2023 hasta 2025 en UC Davis.

Este último curso, el alero español ha estado en Louisiana State, promediando 7,9 puntos y 7,3 rebotes por partido, siendo su mejor marca en capturas en su etapa americana. Esa es una de sus grandes virtudes, así como su versatilidad defensiva.

Pablo Tamba jugará en el Kids&amp;Us Manresa las dos próximas temporadas

Pablo Tamba jugará en el Kids&Us Manresa las dos próximas temporadas / Twitter: @Alex_ReyesIB

Será 'cupo' en las competiciones ACB

Tamba, con raíces de Gambia, contará como jugador de formación local. Será 'cupo' en las competiciones ACB, algo indispensable para las convocatorias de los equipos: de los 12 jugadores que disputen partidos de la Liga Endesa, cuatro tienen que ser jugadores formados en España.

Noticias relacionadas y más

Las palabras de Colominas sobre el fichaje de Tamba

"Lo hemos incorporado siguiendo la línea de apostar por jugadores que terminan su etapa universitaria en Estados Unidos. Tiene la misma edad con la que este año hemos contado con Knudsen y Ubal. Lo habíamos seguido durante toda la temporada. Es muy físico, atlético, captura muchos rebotes para su posición y sigue la línea de ser más exuberantes físicamente y agresivos. Además, puede jugar de cuatro, va muy bien al rebote ofensivo y eso es un pilar fundamental. Tiene mucha hambre, mucha ambición y un margen de crecimiento importante. Esperamos que pueda estar a corto y medio plazo en el Manresa y que crezca con nosotros", comentó el director deportivo del club, Biel Colominas, en declaraciones al 'Regió 7' y a 'El Ganxo'.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL