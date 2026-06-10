El Kids&Us Manresa anuncia el fichaje de Pablo Tamba

Pablo Tamba es el segundo fichaje del Kids&Us Manresa para la próxima temporada. Tras anunciar hace diez días la llegada del base francés Lucas Beaufort, el conjunto del Bages sigue reforzando su plantilla de cara al siguiente curso. El alero nacido en Puente Genil firma para las dos próximas temporadas. La operación fue avanzada por el periodista Dani Aguilà (Rac1).

Tamba, que cumplirá 23 años el próximo 4 de septiembre, es un '3' atlético, con buena capacidad física, y que en las últimas temporadas ha ido experimentando una buena progresión y crecimiento en el baloncesto universitario estadounidense.

Formado en Málaga y en el baloncesto universitario estadounidense

Tras formarse en las categorías inferiores de Unicaja hasta 2021, Tamba cruzó el Atlántico para seguir su progresión. En la 21/22 estuvo en la Universidad de Idaho State, el curso siguiente en el Indian River State College, y desde 2023 hasta 2025 en UC Davis.

Este último curso, el alero español ha estado en Louisiana State, promediando 7,9 puntos y 7,3 rebotes por partido, siendo su mejor marca en capturas en su etapa americana. Esa es una de sus grandes virtudes, así como su versatilidad defensiva.

Pablo Tamba jugará en el Kids&Us Manresa las dos próximas temporadas / Twitter: @Alex_ReyesIB

Será 'cupo' en las competiciones ACB

Tamba, con raíces de Gambia, contará como jugador de formación local. Será 'cupo' en las competiciones ACB, algo indispensable para las convocatorias de los equipos: de los 12 jugadores que disputen partidos de la Liga Endesa, cuatro tienen que ser jugadores formados en España.

Las palabras de Colominas sobre el fichaje de Tamba

"Lo hemos incorporado siguiendo la línea de apostar por jugadores que terminan su etapa universitaria en Estados Unidos. Tiene la misma edad con la que este año hemos contado con Knudsen y Ubal. Lo habíamos seguido durante toda la temporada. Es muy físico, atlético, captura muchos rebotes para su posición y sigue la línea de ser más exuberantes físicamente y agresivos. Además, puede jugar de cuatro, va muy bien al rebote ofensivo y eso es un pilar fundamental. Tiene mucha hambre, mucha ambición y un margen de crecimiento importante. Esperamos que pueda estar a corto y medio plazo en el Manresa y que crezca con nosotros", comentó el director deportivo del club, Biel Colominas, en declaraciones al 'Regió 7' y a 'El Ganxo'.